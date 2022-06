Tribunal rechaza solicitud de sustitución de pena contra adolescente condenada por crimen de scout de San Vicente

El Tribunal de Garantía de Graneros rechazó una petición de sustitución de pena interpuesto por la defensa de la adolescente condenada por el homicidio del scout de San Vicente, Tomás Acevedo.

La menor de edad, F.S.M. se encuentra cumpliendo una pena de cuatro años de internación en régimen cerrado y un año de libertad asistida.

"El tribunal después de haber escuchado las intervenciones de la Fiscalía, la parte querellante, la defensa y un representante del Servicio Nacional de Menores, decidió rechazar la petición y mantener la condena originalmente impuesta", indicó el fiscal jefe de San Vicente, Claudio Riobó.

Por su parte, la defensora penal pública, Daniela Larraguibel, sostuvo que "a nuestro parecer, se cumplen los requisitos para sustituir la sanción, y a diferencia de lo que señalaron muchas personas en la audiencia, esto no es un beneficio, no es que ella se vaya libertad, si no que se sustituye una pena, igual privativa de libertad, pero que pretende reforzar cietos objetivos que tiene la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente".

Desde la Defensoría Penal Pública de O'Higgins indicaron que analizarán lo establecido por el tribunal y no descartan apelar ante la Corte de Apelaciones de Rancagua.