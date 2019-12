Tribunal revoca prisión preventiva y decreta arresto domiciliario total para ex candidato del FA

El Juzgado de Garantía de Rancagua revocó la prisión preventiva del ex candidato a diputado por el Frente Amplio, Karin Belmar y del dirigente sindical, Darwin Castañeda, otorgando la cautelar de arresto domiciliario total, para ambos involucrados.

Belmar y Castañeda fueron formalizados el pasado 25 de octubre, por los delitos de incendio y porte de elementos incendiarios, luego de ser detenidos por la Policía de Investigaciones, en pleno estado de emergencia y toque de queda.

"La defensa solicitó modificar la cautelar de prisión preventiva, a lo cual la Fiscalía se opuso. La verdad es que los antecedentes no han variado en ningún caso. No se alegó que no hubiera delito, muy por el contrario, ellos están confesos de los dos delitos por los cuales fueron formalizados (...) están las grabaciones y las imágenes donde aparecen ellos, más todos los elementos que se encontraron en el lugar", indicó a Cooperativa el fiscal jefe la Unidad de Análisis Criminal, Carlos Fuentes.

El persecutor añadió que "lo que señaló la defensa es que la necesidad de cautela era distinta, que no era necesario tenerlos en prisión preventiva, porque no tenían antecedentes anteriores y fueron a la Fiscalía y confesaron los delitos, entregando algunos antecedentes que no estaban en la carpeta. En atención a ello, el juez señaló que la pena probable podría o tiene una expectativa de ser en libertad y cambió la cautelar".

"Desde nuestro punto de vista, por el momento, la pena seguiría siendo efectiva, porque si fuese un delito, podría bajar en un grado, pero aquí hay dos delitos, por lo que hay un impedimento o traba legal para poder bajar la pena", finalizó Fuentes.

Belmar y Castañeda quedaron con la cautelar de ubicado en avenida Kennedy con Los Alpes, en la ciudad de Rancagua.