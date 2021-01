Acusan a concejal de Alto Hospicio de usar teléfono fiscal para acosar a joven

Una denuncia ante la Contraloría General de la República fue interpuesta la mañana de este lunes en contra del concejal de la comuna de Alto Hospicio René Cáceres, a quien se le acusa de acosar sexualmente a una mujer, de 18 años al momento de los hechos, utilizando un teléfono fiscal.

Según el abogado patrocinante de la acción judicial, Fernando Laguna, el hecho denunciado ocurrió en el año 2017 y constituye una infracción grave a la probidad, debido a que los mensajes hacia la mujer fueron enviados desde el teléfono móvil otorgado para el cumplimiento de sus labores como edil.

"Esta (denuncia) se funda principalmente en que el concejal en ejercicio utilizó un teléfono institucional, hecho que está acreditado por la propia Secretaría Municipal de la Municipalidad de Alto Hospicio, en donde se mantenía conversaciones de índole sexual con mi representada", señaló.

En dichos mensajes, Laguna manifestó que "(la víctima) le pedía, por ejemplo, que le ayudara a buscar un puesto de trabajo, y él siempre le solicitó que se reunieran, siempre la invitaba a ver películas pornográficas, y ciertos hechos que ahora están siendo presentados a la Contraloría con el objeto de que se investigue y se determinen las responsabilidades que le caben en este momento al concejal".

Sobre otros casos, el abogado expresó que sí se tiene conocimiento de más víctimas pero que aún no han denunciado.

"Nosotros tenemos conocimiento de esta víctima, no obstante lo anterior, se ha tomado contacto con por lo menos tres o cuatro personas, algunas menores de edad, que estaban esperando este hecho para poder hacerlo público", cerró.

"No le creí a mi hija"

Quien acompañó la denuncia fue el propio padre de la víctima, Domingo Fuentes, quien confesó haber sido amigo del concejal y que -en su momento- no creyó la versión de su hija, la que en la actualidad tiene 22 años.

"Yo era amigo de René Cáceres, lo apoyé en varias gestiones, incluso traté de traer gente de Huara para que fuera presidente de RN, de lo cual estoy arrepentido. Fui amigo de él pero cuando mi hija me comentó cometí el gran error de no creerle, me enojé con ella y hasta tuve problemas familiares. Mi hija hoy me exige que yo haga esta denuncia y por eso la estoy haciendo", dijo Fuentes.

Sobre el teléfono en cuestión, Fuentes señaló que "aún está vigente: cualquiera de ustedes lo puede llamar y está vigente".

El aludido

Cooperativa Regiones logró contactarse con el concejal René Cáceres, quien aseguró estar tranquilo, y agregó que dicha acusación solo se debe a una persecución política.

"Me enteré hoy en la mañana y estoy tranquilo porque nada he cometido. Segundo, esto es una preparación netamente de mi contrincante Patricio Ferreira (actual alcalde de Alto Hospicio), quien está detrás de todo esto", espetó.

En palabras del edil, las acusaciones llegan justo cuando se encuentra en plena candidatura a alcalde de la comuna por Chile Vamos "y además esto es netamente político para poder tapar toda la corrupción que hay en la Municipalidad de Alto Hospicio".

Por último el concejal anunció que irá a la justicia por este caso. "Con mis abogados vamos a presentar una querella en contra de todos los dichos que se han mencionado en redes sociales y que han denostado mi persona y mi carrera política. Yo estoy con mi conciencia limpia y mi corazón limpio", finalizó Cáceres.