Alcalde de Alto Hospicio acusa "abandono total": "El Tren de Aragua está instalado acá"

Notablemente enojado y molesto se manifestó este miércoles el alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, luego de que anoche un detective y tres civiles fueran baleados durante un enfrentenamiento en la toma Jesús de Nazareth.

El hecho se registró luego de que detectives enfrentaran a tiros a un grupo de personas a quienes intentaron fiscalizar por la investigación de un homicidio. Por este caso hay tres personas detenidas, dos de los cuales resultaron heridos a bala, informó el fiscal Eduardo Ríos.

TARAPACÁ📍 Fiscal Eduardo Ríos aclara que son tres los detenidos por el tiroteo entre delincuentes y detectives de la @PDI_CHILE en Alto Hospicio: dos de ellos resultaron heridos a bala, al igual que un PDI y un civil. Detalles en breve por @Cooperativa #CooperativaContigo pic.twitter.com/Xw72zPKwSv — Hans Gotterbarm (@hansgotterbarm) September 14, 2022

Hoy, el alcalde Ferreira manifestó a Cooperativa Regiones que "el abandono es total, ya se pasaron. No es primera vez que esto ocurre".

La autoridad comunal enfatizó que "esto no es de ahora, todo el mundo sabe que el Tren de Aragua está instalado acá ¿y? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo reaccionamos a la delincuencia?".

El alcalde además criticó "el narcofuneral que tuvimos, que pasó por acá también. ¿Cuándo se había visto eso en Chile antes?".

El pasado fin de semana se realizó en la Región de Tarapacá el narcofuneral de un menor de 15 años frente a la inacción de Carabineros. Los asistentes al responso que se realizó en una casa exhibieron armas e incluso consumieron drogas encima del ataúd.

"NOTA ROJA AL GOBIERNO"

El diputado de la UDI Renzo Trisotti, parlamentario por la Región de Tarapacá, manifestó a Cooperativa Regiones que "nosotros le ponemos una nota absolutamente roja al Gobierno en el control de la delincuencia. Acá no ha habido ni la capacidad ni el interés de tomar decisión con urgencia y haciéndose cargo de la grave crisis que estamos enfrentando".

Trisotti enfatizó que "aquí lo importante es que el Gobierno cumpla con los anuncios. Tuvimos a la ministra Siches, en su minuto en la Región de Tarapacá, comprometiéndose a presentar un proyecto para poder agilizar los procesos de expulsión administrativos y hasta el día de hoy, nada. Tuvimos a la ministra de Justicia comprometiéndose con un proyecto para poder expulsar a aquellas personas que cometieran delitos de menos de cinco años y un día, cuya penalidad está asociada a los burreros por Ley de Drogas, y hasta el día de hoy absolutamente nada".

"El Gobierno derechamente está fracasando en el combate a la delincuencia y esto es sumamente grave porque afecta la calidad de vida de miles de personas y, sobre todo, en el norte del país que además de la criminalidad que estamos evidenciando, además del delito común, estamos enfrentados a los efectos que está generando la migración clandestina. Aquí no ha habido ni firmeza, aquí no ha habido decisión y aquí no ha habido urgencia", enfatizó.

El parlamentario finalizó remarcando que espera que con el cambio de la ministra de Interior. "En Tarapacá tenemos una crisis, aquí ya no hay tiempos para diagnósticos", contó Trosti que le planteó a Carolina Tohá en una reunión con las bancadas de diputados del norte.