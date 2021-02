Alcalde de Colchane valoró endurecimiento de fiscalización en pasos bolivianos

El alcalde de Colchane, Javier García, realizó un balance positivo de la situación migratoria en la comuna durante la última jornada, luego de un endurecimiento de las fiscalizaciones en los pasos fronterizos bolivianos.

La autoridad comunal destacó que se logró superar la mayor parte de la crisis que llevó a la presencia de 1.800 inmigrantes indocumentados en la pequeña localidad.

"Es una jornada mucho más tranquila, se ve menos flujo migratorio y entendemos que, y también así se ha dado a conocer por algunos medios de comunicación bolivianos, que el control se ha intensificado en el paso Desaguadero. Vamos a mantenernos en alerta, por cierto y también es importante que los gobiernos continúen trabajando e involucrando a más países que sirven de tránsito", planteó.

García indicó que "hoy día tenemos al menos 150 inmigrantes aquí deambulando por las calles y la plaza de nuestro pueblo. En la jornada de esta noche aproximadamente habrían ingresado como 30".

MIGRANTE: "MI LLAMADO AL GOBIERNO ES A QUE NOS DEN LA OPORTUNIDAD"

Néstor (22 años), uno de los migrantes venezolanos que ya recibió una notificación del proceso de expulsión del país, pidió al Ejecutivo frenar las expulsiones masivas: "Mi llamado al Gobierno chileno es a que nos den la oportunidad. Se llevaron mucha gente profesional, mucha gente buena", dijo a Cooperativa.

"Tengo sentimiento de zozobra, de no saber qué puede pasar con nosotros. Mi mamá me llama llorando y me dice que ella hubiera preferido mil veces quedarse en Venezuela, pasando hambre, pero que estemos juntos. En Colchane duramos tres días durmiendo en la plaza, durmiendo en la acera, pasando frío", relató.