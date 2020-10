Alcalde pidió respeto para habitantes de Colchane tras triunfo del Rechazo en la comuna

El alcalde de Colchane, Javier García, se pronunció y alzó la voz exigiendo respeto "por la expresión de voluntad popular que nuestros pobladores manifestaron este 25 de octubre en el plebiscito del Apruebo o el Rechazo".

Lo anterior, según el edil, debido a los "insultos" que han recibido por redes sociales los habitantes de la comuna tras el triunfo del Rechazo en Colchane, único distrito de la Región de Tarapacá donde ganó dicha opción.

A través del Facebook Oficial del municipio colchanino, la autoridad comunal señaló: "Los insultos propagados por las redes sociales demuestran el nivel de clasismo y racismo de la población chilena hacia los pueblos originarios. Se ha denostado a nuestra gente por ejercer su derecho a decidir, con comentarios irreproducibles, llenos de odio y desprecio a nuestra cosmovisión y realidad como pueblo ancestral y milenario", indicó.

"Es un resultado que no tuvo influencias de ningún partido político, ni de izquierda ni de derecha. Lamentablemente la sociedad chilena ha estado criticando y no respetando la decisión popular de la comuna de Colchane, que lideró en esta ocasión con el voto del Rechazo a nivel nacional. Creemos que es un país intolerante, que no entiende la cosmovisión aimara, la realidad local y el sentir de los pueblos indígenas", profundizó.

Cristian Jamett, sociólogo de la Universidad Arturo Prat, conminó a buscar comprender "por qué estas 524 personas tienen esa posición respecto al Estado y la Constitución, a entender que ellos tienen, a diferencia de las comunidades mapuche, otra relación de negociación con el Estado".

"Lo de Colchane obedece a otra complejidad, una votación también tradicionalmente de derecha, y, más allá de que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, lo que queda es comprender ese fenómenos con un diálogo con las comunidades y saber qué hay dentro de la actual Constitución que a ellos les hace sentido, cómo usan esta Constitución para mantener su identidad cultural", agregó.

EL OTRO EXTREMO

Como contrapartida, según los datos entregados por el Servicio Electoral, Freirina, en la Región de Atacama, encabezó las preferencias del Apruebo con un 91,7 por ciento del total, seguida por María Elena, con un 91,2 por ciento, y Diego de Almagro, con un 90,73 por ciento.

La votación más estrecha, en tanto, fue en la comuna de Pinto, en la Región de Ñuble: un 52,6 por ciento votó por el Apruebo y un 47,4 por ciento por el Rechazo.

"Somos la región con el mayor índice de adultos mayores del país y mayor ruralidad. Cuando uno considera ese perfil de los votantes, lleva a que en general haya visiones más conservadoras", explicó Héctor Garrido, magíster en Estadística.

Planteó que también podría influir "las vocaciones productivas" de los territorios: "En zonas del Valle del Itata como Quirihue o Cobquecura al Apruebo le fue mejor, pero cuando uno analiza Pinto no se da ese fenómeno y uno lo puede relacionar con que hay ciertos territorios que están basados más en la cultura del fundo, donde todavía se arrastra eso".