Apoderados y estudiantes de caleta San Marcos cortaron ruta para exigir traslado escolar a la ciudad

Un grupo de estudiantes junto a sus apoderados cortaron la mañana de este jueves la Ruta A-1 a la altura de Caleta San Marcos, al sur de Iquique, para exigir traslado escolar hacia la ciudad.

El presidente de la APR de San Marcos y dirigente de la caleta, Raúl Madrid, manifestó a Cooperativa Regiones que son alrededor de 12 alumnos que no pueden llegar hasta el Instituto del Mar en Iquique por no contar con movilización que, según él, estaría a cargo la Seremi de Transportes de Tarapacá.

"Ellos piden que las listas (nómina de estudiantes que necesitan el servicio) se las entreguen en octubre de los niños que van a ir al colegio el siguiente año, y eso es imposible de tener claro una matrícula, siendo que eso ocurre entre diciembre y marzo. Con anticipación de tantos meses es imposible que un liceo tenga una lista definitiva de cuantos niños van al colegio", señaló.

Y agregó que "son nueve a 10 niños que están quedando en tierra, en total son 12 cupos, y esos niños quedan al garete en Iquique. Llegan en el bus caleteroal instituto igual, pero después en la tarde no tienen cómo venirse, se vienen a dedo con los riesgos que eso implica", sostuvo Madrid.

Responsabilidad del establecimiento

Desde el Ministerio de Transportes indicaron que informar las nóminas de los estudiantes que requieren traslado escolar desde las caletas hacia la ciudad, es responsabilidad de cada establecimiento, el que en este caso no fue informado con antelación.

"Quiero señalar que las solicitudes que se hicieron las tramitamos en diciembre cuando fueron realizadas y, por lo tanto, están subvencionados los vehículos para los alumnos de esas localidades. Debo informar que recién el 9 de marzo de este año hicieron una solicitud (por los niños sin movilización) a la gobernación la directora del Instituto del Mar, donde indicaban que habían aumentado su matrícula escolar. En ese sentido nosotros no tenemos injerencia, no fuimos avisados en su momento y hoy estas solicitudes deben canalizarse a través de los gobiernos regionales, por tanto, la labor del Ministerio de Transportes fue cumplida tanto administrativa como monetariamente por los subsidios y hoy día debe haber una resolución en base a esta nueva información de aumento de alumnos que no tenía nadie hasta hace unos días atrás, y que es totalmente responsable el establecimiento educacional", precisó el seremi de Transportes de Tarapacá, Carlos Navarrete.

En la misma línea manifestó que "nosotros tenemos hoy día trabajando con subsidiados por nuestro ministerio dos vehículos, dos buses que trasladan alumnos desde las caletas hacia la localidad, en síntesis, son 40 alumnos que son trasladados por buses subsidiados de transporte escolar del Ministerio de Transporte y autorizados por esta seremi en los tiempos que se debía haber hecho que fue en diciembre del año 2021", expresó Navarrete.

Aumento de matrícula

Roxana Ojeda, directora del Instituo del mar, señaló que lo ocurrido no se debió al atraso por parte del establecimiento en enviar los antecedentes, si no que se enmarca en el aumento de matrícula durante el último mes.

"No es que no se haya enviado la nómina, la matrícula tuvo un aumento en este último tiempo, un aumento que nosotros como colegio no pensábamos que íbamos a tener. Lo que dice el seremi es verdad, los 40 cupos se solicitaron pero sin pensar que hubo una matrícula que aumentó también por todo lo que ha estado pasando y porque nuestro proyecto educativo es interesante donde tenemos una alta demanda", argumentó Ojeda.

Sobre la solución del problema, la educadora cerró diciendo que "todo está en vía de solución para que los alumnos mañana los alumnos asistan al liceo donde nuestro sostenedor va a financiar la venida de los cupos que faltan este momento. Eso lo vamos a financiar hasta que podamos encontrar una solución, de hecho todas las autoridades estamos en vía de solucionar el problema".