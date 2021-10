Aprueban trato directo con empresa de retiro de basura porque municipio no elaboró bases de nueva licitación

A siete días para que termine el contrato entre la municipalidad de Iquique y la empresa Cosemar, encargada del retiro de basura domiciliaria en la ciudad, el Concejo Municipal se vio obligado a aprobar la contratación por vía directa de la misma empresa con el propósito de no generar una crisis sanitaria en la comuna.

Esto, luego de que el concejal y presidente de la Comisión de Medioambiente, Rodrigo Oliva, alertara de la irregularidad en el proceso tras denunciar que el municipio local no generó las bases de licitación para un nuevo ciclo de recolección de residuos.

Según Oliva, el municipio puso a los ediles entre la espada y la pared, ya que de no aprobar, se hubiera puesto en riesgo la salubridad de la ciudad. El concejal criticó el actuar del jefe comunal y puso en duda que tras siete años de contrato con la empresa, no se haya realizado el proceso a tiempo.

"Hay un temazo acá, un enredo más o menos que el alcalde no sabe explicar bien, él dice que va a haber una oportunidad de por medio para hacer las cosas bien, pero tuviste siete años para hacerlo. Todo el equipo administrativo del alcalde ninguno es nuevo, todos estuvieron en el concejo anterior y por las elecciones no dejaron de trabajar. Esto no fue un fenómeno natural, acá hay un problema adminstrativo de continuidad que duró siete años y a nosotros se nos está pidiendo darle continuidad", precisó el edil.

"Un retraso"

En tanto, el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, manifestó que no haber licitado a tiempo el servicio fue producto de un retraso por parte de la unidad técnica conformada en enero de 2021 para tratar esta materia, además de las complejidades que conllevó la emergencia sanitaria producto del Covid-19. Ante esto anunció el inicio de un sumario administrativo contra la dirección de Aseo y Ornato para determinar responsabilidades.

"Acá hay un retraso y el sumario dirá cuáles fueron los errores para llegar a este retraso. Estuvimos viviendo dos años de un tema excepcional en el mundo (la pandemia), todo nuestro esfuerzo se fijó en cómo colaborar en ayudar a toda la gente que pudiera pasar las cuarentenas, que tuvieran alimentos, con muy poquitos trabajadores", indicó el jefe comunal.

"Dentro de lo negativo que se pueda ver, nos da la oportunidad de hacerlo de mejor manera, mucho más transparente", cerró.

Votación

Finalmente, este viernes el Concejo Municipal por nueve votos contra dos, aprobó el trato directo con la empresa por un período de ocho meses, mientras se elaboran las bases para la próxima licitación. El valor del nuevo contrato regirá desde el 17 de octubre por un valor de 6.917,04 UTM, equivalentes a 365 millones de pesos por 30 días, o sea en ocho meses el monto asciende a dos mil 924 millones de pesos.

Quienes votaron en contra de la moción fueron los concejales Rodrigo Oliva y Washington Maldonado, mientras que los que votaron a favor fueron los ediles Ximena Naranjo, Juan Lima Montero, Gladys Matus, Domingo Campodónico, Washington Santos, Sebastián Vergara, Javier Allendes, Marcos Calcagno, incluido el alcalde de la comuna.

Por último, Rodrigo Oliva sostuvo que llevará esta situación hasta Contraloría.