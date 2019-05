Atleta de Iquique no pudo competir en Juegos Nacionales por falla en su vuelo

Totalmente truncadas se vieron las pretenciones del maratonista iquiqueño Pedro Rodríguez, quien durante el fin de semana pasado debía representar a la Región de Tarapacá en los Juegos Deportivos Nacionales 2019 realizados en Santiago.

Fue el pasado viernes que Pedro junto a una delegación de más de 30 atletas representantes de cuatro ramas deportivas, llegaron hasta el Aeropuerto Diego Aracena de Iquique para abordar el vuelo 169 de LAN.

"El viaje partía el viernes y se supone que sería tranquilo porque nos íbamos ese día y yo competía el sábado temprano. Pero resulta que estuvimos casi todo el día en el aeropuerto perdidos porque se supone que LAN tenía una falla. Estuvimos harto rato en el avión, luego nos hicieron bajar, nos hicieron subir de nuevo, y de ahí revisaron el avión por tercera vez", expresó.

Consecuencia de lo anterior, Rodríguez no pudo correr los 5.000 metros planos para los que entrenó durante cuatro meses, ya que la solución desde la aerolínea fue hospedar a los deportistas en un hotel y acomodarlos en un vuelo para el día siguiente a las ocho de la mañana.

"Yo competía a las nueve y media de la mañana y en llegar de Iquique a Santiago son dos horas y algo. Al final no pude competir. Al final se dio la oportunidad que me agregaron para correr los 10 mil metros planos, pero no era mi prueba, corrí porque estaba allá", sostuvo el atleta.

Robo

Como si eso no bastara, una vez que Rodríguez llegó a hospedarse al hotel que ofreció la aerolínea, se percató de que sus audífonos habían sido robados desde su equipaje.

"Yo llego al hotel, voy a trotar, abro la maleta y no estaban mis audífonos. Llamé a LAN, me mandaron un correo que mandara la boleta, el valor, los datos del vuelo. De hecho ellos me responden que eso ocurría siempre. Lo que más rabia me da es que fue un vuelo que no salió y más encima me robaron", señaló el deportista.

"Lo lamentamos"

El seremi del Deporte, Felipe Pérez, lamentó los inconvenientes por los que tuvo que pasar la delegación. Además indicó que intervino por medio de la organización para que se retrasaran algunas pruebas, situación que no ocurrió con todas las disciplinas.

"Lamentamos la situación porque al final es la región la que se ve perjudicada porque algunos deportistas no pudieron competir, los que además se preparan desde hace mucho tiempo. En el caso de Pedro no pudo competir en su prueba pero pudo competir en otra. El resto de la delegación de deportistas pudo participar de la manera que estaba presupuestada", dijo Pérez.

Este medio se puso en contacto con la mencionada aerolínea a fin de obtener su versión, la cual no fue entregada hasta el cierre de esta edición.