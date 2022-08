Autoridades monitorean evento que dejó una nube púrpura de vapor de yodo en Pozo Almonte

Las autoridades de la Región de Tarapacá se encuentran monitoreando un evento que dejó una nube púrpura de vapor de yodo sobre la planta de la Compañía de Salitre y Yodo (Cosayach) en el pueblo de Cala-Cala, en la comuna de Pozo Almonte, que no registra personas afectadas.

Efraín Lillo, superintendente de Bomberos de Pozo Almonte, dijo a Cooperativa Regiones que "desde las 8.00 hasta las 10.00 estuvo eso emanando de la planta", mientras que el director regional de la Onemi, Álvaro Hormazábal, señaló que a las 10.30 el organismo fue informado de la situación, movilizándose equipos técnicos y de salud al lugar.

"Ya la nube se dispersó, ya no está. Tengo las fotos actuales y ya no hay nada", señaló el funcionario, agregando que "no hay nadie que haya llegado a los consultorios, por lo menos hasta ahora, por algún tipo de afectación ni nada".

El incidente motivó una reunión extraordinaria del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) en la Gobernación del Tamarugal durante la tarde.

🔴 URGENTE | Hoy a las 16 hrs, se reúne de manera extraordinaria el comité de emergencia en la gobernación del #Tamarugal, por la situación acontecidas en la faena cala cala de cosayach sobre la nube de sublimación de yoduro,en la entrada norte de #PozoAlmonte. @Cooperativa pic.twitter.com/r0TQpgSNgl — Bastian Fuentes Avila (@BastianFuentesA) August 21, 2022

"Hemos estado desde muy temprano monitoreando la situación que se vive en Pozo Almonte producto de la emanación de yodo sublimado desde la planta de Cosayach", declaró esta noche el delegado presidencial de Tarapacá, Daniel Quinteros, a través de un video.

La autoridad gubernamental explicó que "se constituyeron los equipos en terreno y tuvimos una reunión con todos los servicios para poder garantizar que, hasta ahora, no se han registrado consultas ni afectaciones médicas producto de la situación que estamos viviendo".

"De todas maneras, vamos a seguir monitoreando intensamente. Los equipos de salud están en alerta y desplegados para las próximas 48 horas y seguiremos atentos y de cerca", enfatizó.

"Estamos desplegados con los seremi de Medio Ambiente, Minería y Salud. También tenemos a los equipos de Sernageomin y a los entes técnicos de salud", garantizó.

GOBIERNO EVALÚA ACCIONES

El delegado presidencial anunció además que "también estamos en contacto con la Superintendencia de Medio Ambiente para que el día de mañana podamos evaluar la presentación de una denuncia por incumplimiento de la normativa y los compromisos adquiridos por parte de la empresa en materia medioambiental".

"Este es un Gobierno ecológico que no admite que no se cumpla la normativa vigente y en eso no vamos a descansar", subrayó.