Candidatos presidenciales criticaron al Gobierno por crisis migratoria en el norte

Los candidatos presidenciales criticaron este domingo al Gobierno por la situación migratoria que afecta a la zona norte del país y lamentaron la violencia que se registró en la marcha de ayer en Iquique, que terminó con manifestantes quemando las pocas pertenencias de un grupo de extranjeros que acampaban en el sector.

Ante esta violenta escena el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, aseguró que las imágenes son "desgarradoras" y emplazó al Gobierno por "abandonar" a los migrantes luego de ser invitados por el Presidente Sebastián Piñera.

"El desafío de la migración no se resuelve ni con buenismo ni menos con xenofobia, acá la dignidad de las personas tiene que estar en el centro. Las escenas que vimos ayer en Iquique son desgarradoras", puntualizó el parlamentario.

En tanto, el líder frenteamplista indicó que "nosotros vamos a tener una política diferente a la de Piñera, que es invitar y después abandonar. Vamos a hacernos cargo en conjunto con los otros países de la región, estableciendo condiciones de dignidad para todas las personas".

"El Gobierno abandonó a las comunas del norte"

Por su parte, la candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, señaló que esta situación significa una descoordinación por parte del Ejecutivo para dar soluciones a este sector de la población, dado que -aseguró- incluso han existido instancias para darle albergue a los migrantes.

"No podemos instalar nuevamente en el norte del país una nueva zona de sacrificio, aquí no ha habido una coordinación de parte del Gobierno y ha abandonado a las comunas del norte, ha hecho un discurso de ordenar la casa y hace todo lo contrario, ha dejado en el más completo abandono a las comunas del norte de nuestro país", acotó la ex presidenta del Senado en conversación con el programa Mesa Central.

En esta línea, Provoste afirmó que "lo que a lo mejor la gran mayoría de los chilenos y chilenas no sabe, es que aquí ha habido ofrecimientos internacionales para establecer un albergue y este Gobierno se ha negado a aquello".

"El Estado debe reforzar fronteras"

A través de su cuenta de Twitter, el candidato presidencial de Chile Podemos +, Sebastián Sichel, indicó que "las imágenes de Iquique son desoladoras", por lo que aseguró que "urge un trato digno y humanitario a los migrantes, pero sin perder de vista que la migración debe ser legal, ordenada y regular, tenemos que ser capaces de conseguir ambos objetivos".

"El Estado debe reforzar fronteras, en especial en puntos de ingreso irregular. Más tecnología, coordinación y dotación de Carabineros, PDI y Fuerzas Armadas. Si hay migrantes que piden refugio o asilo, tienen que acreditarlo y el Estado debe garantizar un trato humanitario", advirtió el ex ministro de Desarrollo Social.

Además, dio cuenta que "no podemos admitir más turismo laboral -quien viene a trabajar debe hacerlo con la visa correspondiente y un Rut- y mano dura a empresarios inescrupulosos y redes delictuales que ingresan personas de forma irregular por pasos no habilitados".

Kast llamó a cerrar fronteras y ME-O a debatir sobre el desafío migratorio

En tanto, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, detalló que su compromiso, en caso de llegar a La Moneda, es cerrar las fronteras y acelerar la expulsión de inmigrantes ilegales, calificando al presidente de ser incapaz de frenar la inmigración irregular.

Incompetencia de un gobierno e invitación del candidato Boric a que los inmigrantes entren ilegalmente a Chile, es mezcla explosiva que pone en riesgo a chilenos y extranjeros.



pic.twitter.com/OnSILlLnHx — José Antonio Kast 🇨🇱 (@joseantoniokast) September 25, 2021

Mientras que el abanderado del PRO, Marco Enríquez-Ominami, invitó al resto de los presidenciables a debatir sobre el desafío migratorio y así poder generar propuestas y soluciones en la materia.

"Creemos que el camino es otro, de las propuestas, las soluciones y del diálogo. Es un tema complicado, lo que haga Chile con los inmigrantes aquí se lo harán a los chilenos fuera de Chile", advirtió el líder progresista.

Ante esto, afirmó que "corresponde salir de la política chica partitocrática, incluso no debiera ser un tema de campaña, sino una propuesta de Estado. Por eso convoco a todos los candidatos y candidatas a un gran debate sobre el desafío migratorio".