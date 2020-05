Colchane: Solicitan mejoraras en las prestaciones de salud para pueblos originarios

Mejor atención y mayor cobertura de salud para los pueblos originarios por parte del Estado, solicitó el alcalde de Colchane, en la Región de Tarapacá, Javier García, quien argumentó que las cifras y estadísticas en esta materia, desfavorecen totalmente a estas personas.

"La pandemia del coronavirus develó las falencias de la medicina en el Tamarugal, la provincia no cuenta con un hospital que atienda la demanda interna, los centros de salud y postas no cuentan con equipamiento e insumos, todo es paliativo y ambulatorio“ señaló. .

El alcalde, agregó que no se invierte, argumentando razones técnicas como número de habitantes, eso no es saber leer los territorios. Queda claro que la salud de los pueblos originarios no es prioridad para el estado de Chile".

Finalmente se refirió a la necesidad de reimoulsar un “Plan Auge para Pueblos Originarios", que garantice la atención de salud de los indígenas, que se debe crear una red de salud en la provincia del Tamarugal y finalmente avanzar en el estudio, a través de un proyecto académico, que investigue por qué los pueblos originarios se enferman más.