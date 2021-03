Colegio aplicó protocolo preventivo por contacto estrecho de Covid: 13 alumnas en observación

El Liceo María Auxiliadora de Iquique tuvo que implementar un protocolo preventivo a raíz de que una alumna de octavo básico fue confirmada como contacto estrecho de un caso covid positivo.

La situación fue comunicada durante este jueves por el establecimiento a través de un comunicado en donde indica que la menor se encuentra haciendo cuarentena preventiva, sin embargo, "no tiene diagnóstico confirmado ni presenta síntomas", indicaron.

Si bien es solo una alumna la que se encuentra bajo confinamiento, el director del establecimiento, Vladimir Luengo, manifestó que otras 13 menores fueron enviadas a sus casas bajo observación.

"Las estudiantes, técnicamente, se les llama contacto de bajo riesgo. Para el Ministerio de Salud el contacto de bajo riesgo no necesariamente tiene que hacer una cuarentena o una medida especial, porque las estudiantes están con distancia física, lavado de manos y uso correcto de mascarilla. Pero de manera preventiva decidimos que estas estudiantes no fueran al colegio en estos días que quedan porque ellas están divididas por secciones, entonces la sección presencial que tenía clases jueves y viernes, se queda en su casa, y la otra sección se reincorpora el día lunes", señaló.

Luengo fue enfático en señalar que "el colegio no está en cuarentena, no hay diagnóstico en el colegio, no hay contagio de Covid en el María Auxiliadora".

"Están cumpliendo con los protocolos"

Enterados de la situación, fue el propio seremi de Salud de Tarapacá, Manuel Fernández, quien llegó hasta dependencias del establecimiento que, según él, cumple con todas las medidas sanitarias.

"El colegio se apega al protocolo que han establecido ellos y que, en la práctica, el ministerio valida. Nos dimos cuenta que se están cumpliendo con los protocolos, existe distanciamiento físico, los alumnos utilizan las mascarillas, al igual que los profesores. También pudimos constatar la sanitización", precisó.

Además, comentó acerca del sistema de vigilancia epidemiológica que el ministerio ha establecido en lo establecimientos.

"Es para llegar rápidamente o en caso de presentarse una situación, y de esta forma, abordarlo con la mejor estrategia posible. Si es necesario y la investigación resulta, será necesario suspender el curso, el establecimiento, y si la situación epidemiológica de la región lo amerita, tendrá que suspender nuevamente todo. Lo importante que en esta primera parte hemos visto un alto cumplimiento de los protocolos por parte los colegios a fin de dar confianza a los docentes, como a toda la comunidad estudiantil", cerró.