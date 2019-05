Comerciantes y ventas durante 21 de Mayo en Iquique: "Estuvo mejor que el año pasado"

Un balance positivo hicieron los comerciantes de Iquique que durante este martes 21 de mayo se instalaron en cercanías del puerto de la ciudad para recibir a turistas y locales que se volcaron a las calles en la conmemoración del día de las Glorias Navales.

Tras el paso de Sebastián Piñera por el desfile en honor a Arturo Prat en la Plaza 21 de Mayo de Iquique, la atención se enfocó en el sector del Muelle Prat, lugar en el que fueron cerradas las calles Aníbal Pinto, San Martín y Luis Uribe como paseos peatonales para la instalación del comercio.

🔴 Familias completas esperan afuera del Muelle Prat para zarpar a la Boya Esmeralda. Con ambiente familiar y sin disturbios se vive la conmemoración del Combate Naval de Iquique en la capital regional de #Tarapacá. @Cooperativa pic.twitter.com/naYQTPg6vE — Daniela Esquivel (@fridaturbina) 21 de mayo de 2019

Rosa Ortiz, quien se dedica a la venta de empanadas y comida casera, se mostró feliz por la gran cantidad de público en las calles, la que permitió superar las ventas del año pasado: "El comienzo del año no ha estado muy bueno y ahora se movió mucho. Anda harta gente este año y las ventas han estado mejor que el año pasado".

Rosa Ortiz, dueña del restaurant "Los Negritos" (Foto: Daniela Esquivel, Cooperativa)

En la misma línea fue Carlos Flores, quien vendió más helados que en otras jornadas. "El día no nos acompañó mucho con el clima, pero hay mucha gente, igual o más que el 2018, mucho turista. En todo caso no me puedo quejar", dijo.

A pesar que el día estuvo nublado, Carlos igual sacó cuentas alegres. (Foto: Daniela Esquivel, Cooperativa) "Fue bueno para muchos sectores"

La opinión del presidente de la Cámara de Comercio de Iquique, Rafael Montes, no fue distinta. Según el dirigente este feriado fue productivo y positivo para varios sectores.

"Eso se debe por la cantidad de personas que llegaron adicionales a la ciudad y otros factores más. La población se concentró en esta celebración. Además la venida de Sebastián Piñera también le dio atracción a la ciudad", comentó Montes.

A lo anterior agregó que "el mes de mayo siempre es bueno. Por la información que manejamos el sector hotelero salió beneficiado y el comercio también".