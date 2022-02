En medio de artículos de aseo y comida fueron detectadas una gran cantidad de poleras deportivas y jeans de contrabando que pretendían ser llevadas desde Arica a Santiago.El hallazgo se registró durante las inspecciones que realizan fiscalizadores del Servicio Nacional de Aduanas en la avanzada de Quillagua, Región de Tarapacá.

El procedimiento comenzó cuando un camionero se presentó a controlar y exhibió guías de carga con escobillones, jabones y productos comestibles que eran devueltos a distintos proveedores. Sin embargo, al revisar la mercancía los fiscalizadores encontraron diferencias en el volumen, por lo cual desplazaron las cajas que eran trasladadas en el vehículo y hallaron distintos sacos con ropa.

De esta forma, los aduaneros encontraron un total de mil 233 poleras de distintos equipos de fútbol chileno, así como también 53 pantalones Levi's y 30 buzos deportivos.

Las prendas no fueron declaradas ni manifestadas, además de no contar con documentos que acrediten su respectiva importación o el pago de tributos, por lo cual se configuró el delito de contrabando. El valor aduanero de las prendas se calculó en US$ 9.850 dólares y la evasión en $2.136.456 pesos.