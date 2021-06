Convocar y trabajar desde los territorios: Así conducirá a Tarapacá su nuevo gobernador regional

Trabajar en unidad y con los territorios, fue el llamado que hizo el nuevo gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, electo con un 57,02 por ciento de los votos tras el balotaje de este domingo.

El frenteamplista militante del partido Comunes, fue enfático en señalar a Cooperativa Regiones que su proyecto "Gana Tarapacá" buscará convocar a todos los actores políticos en pro del desarrollo regional.

"Quiero mandar un mensaje de convocar no solamente a un trabajo y una articulación política, si no que los quiero invitar a que trabajen por la región. Yo los quiero invitar en eso a que puedan ser estos actores, los alcaldes, los sectores políticos, los que puedan ser generosos a la hora de entender que aquí la ciudadanía depositó la confianza del futuro de la región al proyecto "Gana Tarapacá", indicó.

"Espero que todos sean parte de este trabajo. Nosotros no podemos restar a nadie y, sin embargo, la capacidad que podamos tener para resolver esas tareas no cuentan con el apoyo de estas instituciones, lo vamos a hacer igual. Pero le vamos a decir a la ciudadanía quienes son aquellos que hoy no son parte del resolver de nuestros problemas, se han quedado atrapados en la politica del pasado", sostuvo Carvajal.

"Gana Tarapacá"

Desde el comienzo Carvajal basó su campaña en el proyecto denominado "Gana Tarapacá", el cual busca gobernar la región con un enfoque democrático y participativo al alero de seis ejes programáticos; vivienda, seguridad, regionales, reactivación post pandemia, región de derechos, autonomía regional y urgencias regionales.

Sobre este último punto, el nuevo gobernador precisó lo importante de abordar "las situaciones que hoy se encuentran pendientes respecto del acceso al agua en las caletas, enfrentar el déficit de viviendas, el problema de los socavones en Alto Hospicio, el problema medioambiental que tiene Alto Hospicio, que es un eje importante en materia de urgencia".

"Tenemos una visión de construir una región desde los territorios y que, por supuesto, se haga cargo de estas urgencias y transformaciones que la ciudadanía legitimó en estos procesos. Así que vamos a buscar este proyecto de desarrollo regional convocando a todos los territorios sin distinción y, por supuesto, velando para que el proyecto político "Gana Tarapacá" llegue para quedarse en la región, y podamos sumar a todos los alcaldes, parlamentarios, constituyentes, que puedan ser parte en este gobierno regional los próximos cuatro años, y podamos cumplirle a la ciudadanía", expresó.

"La ciudadanía ya no quería más de lo mismo"

El ingeniero comercial y nacido en la comuna de Huara, se impuso, tal como ocurrió en la primera vuelta, ante el independiente por Unidad Constituyente, Marco Pérez (Ind), quien alcanzó el 42,98 por ciento de los votos, a pesar de contar con el importante apoyo de los Soria, histórica familia política de la zona.

Respecto a esto, Carvajal expresó que "creo que nuestro proyecto ha logrado ofrecerle a una región un nuevo comienzo, y un nuevo proyecto político lejos de algunos padrinos políticos y, por supuesto, con la confianza que desbordamos con la ciudadanía a cualquier adversario político de Tarapacá".

"Yo creo que el gran mensaje de la ciudadanía era que ya no quería más de lo mismo, yo creo que es eso lo que se votó en el día de ayer. El electorado está respondiendo a una crisis que se vive en el país. Todavía falta mucha gente que confíe en los respresentantes políticos, en los partidos, todavía falta que gente que nos vea como personas que vamos a cambiar la calidad de vida de ellos, y que vamos a ofrecer oportunidades, y eso es porque la profundidad de desconfianza que se provocó fue muy alta. Bueno, a mí me queda hacerme cargo de este momento histórico de devolver esa confianza, de recoger sus anhelos y trabajar por ellos", indicó.

Por último, Carvajal insistió en el arduo trabajo que deberá hacer su sector para conquistar al electorado en las próximas elecciones.

"Yo siento que vamos avanzar a que la ciudadanía pueda recuperar la confianza desde nuestro gobierno regional. Nos vamos a convertir en un actor protagonista en que los vecinos se sientan importantes de ir a participar de un proceso electoral. Lo vamos a hacer porque creemos que la gente no está votando hoy día por un partido en particular, la gente está votando por un proyecto, un movimiento ciudadano como el "Gana Tarapacá", y ese proyecto que a mí me toca liderar, creemos que hoy día nos va a permitir encabezar una agenda de urgencia y transformación para todos en la región", finalizó.