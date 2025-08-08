Síguenos:
Corte de Apelaciones mantuvo arraigo y firma para detenidos por venta de loteos irregulares en Alto Hospicio

La Corte de Apelaciones de Iquique rechazó la solicitud del Ministerio Público y mantuvo la medida cautelar de arraigo nacional y firma mensual en contra de cinco detenidos por vender loteos iregulares en Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá.

De acuerdo a la investigación de Fiscalía, los sujetos ofrecían terrenos de 10 x 22 a personas vulnerables socioeconómicamente, ubicados en la toma del Paso La Mula.

En el caso de que las víctimas no pagaran, los detenidos los extorsionaban y amenazaban.

