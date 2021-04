Corte ordena a compañía minera detener intervención en quebrada de la Región de Tarapacá

La Corte de Apelaciones de Iquique acogió el recurso de protección presentado por la Asociación , en contra de la Compañía Minera Cerro Colorado Ltda, pertenciente a BHP Billiton, y le ordenó cesar toda intervención sobre los recursos hídricos en la Quebrada de Quipisca-Parca, ubicada en la Región de Tarapacá, y adoptar medidas de seguridad, estabilidad y corrección de botaderos de lastre.

En fallo unánime, el documento estableció el actuar arbitrario e ilegal de la compañía minera recurrida al realizar trabajos prospectivos sin autorización.

"Que, en consecuencia, las alegaciones de la parte recurrida, que en síntesis se reducen a que los sondajes materia del recurso se ajustan a la ley, no requieren permisos ambientales ni sectoriales, no generan impactos significativos y no son clandestinos, encontrándose sometidos al imperio del derecho; y que la ejecución de sondajes no se implementó para extraer aguas subterráneas, sino, específicamente, para levantar información que permita caracterizar adecuadamente el componente hidrogeológico, sondajes que se ejecutarían en terrenos fiscales, con conocimiento de las comunidades indígenas del sector", sostiene el fallo.

Sin embargo, para el tribunal de alzada las argumentaciones de la compañía minera no fueron suficientes.

"(...) argumentaciones que no poseen entidad suficiente desde la perspectiva de la acción cautelar de que se trata, de manera que el arbitrio constitucional será acogido por estimarse que el actuar de la recurrida resultó ser arbitrario e ilegal toda vez que no sólo llevó a cabo las perforaciones en el cauce del río referido sin que ninguna agencia gubernamental sea medioambiental, hídrica o minera, o tribunal autorizara dicha actividad, con el añadido, que los botaderos de lastre denunciados y que levantó para contener el material de desecho minero, no se encuentran aptos para el fin que fueron instalados, corriendo grave riesgo de contaminar las aguas del río de la Quebrada Quipisca, tratándose de un bien nacional de uso público que al ser intervenido de la manera descrita, afecta negativamente tanto el recurso hídrico como el entorno medioambiental, donde se radica precisamente la Asociación Indígena recurrente".

Tras el fallo, la Asociación Indígena Agrícola San Isidro de Quipisca alzó la voz a través de sus redes sociales, indicando haberle ganado "nuevamente a una de las transnacionales más grandes del mundo BHP-BILLITON (sic)".

Desde la compañía minera y a través de una declaración pública precisaron que el fallo ordena suspender los "trabajos que estaba realizando la compañía en la Quebrada de Quipisca/Parca con el objetivo de generar información para líneas de base de los Estudios de Impacto Ambiental relativos a la operación de Cerro Colorado después de 2023".

Sin embargo, "esta resolución no afecta la continuidad operacional actual de Cerro Colorado. La compañía está revisando el detalle del fallo para dar curso a las acciones legales que correspondan. Cerro Colorado reafirma su voluntad para mantener procesos de diálogo con todas las organizaciones indígenas del área de influencia, basados en el respeto, la buena fe y la estrategia de pueblos indígenas de BHP".