Corte ratificó condena por despido de funcionaria que denunció corrupción en Pica

La Corte de Apelaciones de Iquique ratificó la demanda laboral presentada por una funcionaria del Municipio de Pica, quien fue objeto de persecución y posterior despido por denunciar actos de corrupción al interior de la municipalidad.

La decisión del tribunal de alzada regional valida la acción presentada por Marta Bauman, funcionaria afectada, y subraya la vulneración a su integridad.

"Esta sentencia demuestra que no se puede castigar a un trabajador por denunciar corrupción. El alcalde (Iván Infante) sabía lo que estaba ocurriendo y no hizo nada. El tribunal le recordó que la autoridad no está por encima de la ley", afirmó el abogado Enzo Morales, representante de la afectada.

Asimismo, afirmó que "esta acción del máximo tribunal regional rechaza también la impugnación presentada por el alcalde Infante", cuestionando que, pese a tomar conocimiento del hecho, el jefe comunal "no realizó acciones para poder proteger el patrimonio municipal ni tampoco la dignidad de esta trabajadora".

Como resultado de esta sentencia, Marta Bauman deberá recibir una indemnización de 20 millones de pesos, una compensación por la persecución y el despido injustificado que sufrió.