Delegado recalcó que el paso fronterizo en Colchane tiene control 24/7 de militares

El delegado presidencial de Tarapacá, Daniel Quinteros, le respondió al fiscal regional Raúl Arancibia, quien alertó de que pasadas las 18:00 horas las personas acceden "sin control" por el paso fronterizo de Colchane.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, la autoridad regional afirmó que conversó con el persecutor y que le explicó el funcionamiento del complejo fronterizo: "Hay que distinguir que después de las 6 de la tarde no hay control, respecto de que después de las 6 de la tarde no hay atención, porque el complejo fronterizo de Colchane tiene cuatro flujos diferenciados que tienen horarios diferenciados" para el paso de camiones, buses, vehículos particulares y peatones.

El funcionamiento efectivamente es hasta las 18:00 horas, sin embargo, Quinteros puntualizó que "luego los funcionarios siguen atendiendo a toda la gente que está adentro, hasta las 8.30 o 9 de la noche", por lo que "la opción que quedaría sería ir por los costados, pero hoy día tenemos un despliegue importante de las fuerzas militares en conjunto con Carabineros custodiando las zonas de frontera", el cual es 24/7.

Por lo tanto, "no es efectivo que después de las 6 de la tarde no haya control, simplemente no hay atención", remarcó el delegado presidencial, quien añadió que "creo que el fiscal no tenía toda la información respecto de los horarios de funcionamiento".

En esta línea, informó que ha habido "un aumento de un flujo para el cual el complejo no fue diseñado, que es el flujo de personas caminando. El complejo se diseñó inicialmente para transporte de carga, para buses, para vehículos", y que actualmente están pasando unas 300-400 personas a pie.

Sin embargo, señaló que en esta región circulan muchas personas bolivianas que "ingresan a por razones de comercio, de turismo, de trabajo, de salud, hay muchas fiestas de los pueblos del altiplano. Eso también intensifica los cruces que se dan por el complejo".

Aun así, Quinteros reiteró que este complejo "necesita una actualización", así como también aseguró que tiene problemas de "dotación, infraestructura y de coordinación con nuestros pares bolivianos".

[📻] Delegado de Tarapacá por polémica de las zanjas: No se condice la verdad con lo que uno ve en el terreno, hay que estar en el altiplano para entender cómo se dan las dinámicas de tránsito; confunde mucho a la opinión pública y no nos permite avanzar. Necesitamos como Estado… — Cooperativa (@Cooperativa) January 24, 2024

LA POLÉMICA POR LAS ZANJAS ES "POCO ÚTIL Y FICTICIA"

Durante la campaña presidencial, la ministra Camila Vallejo catalogó la instalación de zanjas en la frontera como "realmente macabro", sin embargo, éstas se están reforzando actualmente en Colchane, a lo que la vocera explicó que "se están reforzando a propósito de que en la región y en esta zona, el delito de robo de autos, que pasan del extranjero a Chile, es muy alto", por lo que ha sido criticada desde la oposición por su cambio de tono.

El delegado presidencial declaró que esta es "una polémica bien poco útil para resolver el problema", ya que la zanja "no es un mecanismo efectivo de control de ingreso de personas", pero sí es efectivo "para el tránsito de vehículos. Nosotros somos Zona Franca, recibimos vehículos importados que son usados, que son muy baratos y muchos de ellos también cruzan de manera irregular hacia el sector de Bolivia".

"Hubo una polémica bastante ficticia", subrayó la autoridad, quien dijo que "yo desconozco algún problema público que se haya resuelto con polémicas, con debates estériles como este".

"Volver sobre este punto aporta poco al debate, creo que confunde mucho la opinión pública, y no nos permite avanzar en un consenso. Este es un desafío país, no es solamente de un sector político, acá necesitamos como Estado poder fortalecer nuestras fronteras, y en esa línea nosotros hemos estado trabajando desde el primer día que asumimos el Gobierno", cerró.