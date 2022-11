Descartaron participación de terceros en muerte de persona cuyo cuerpo fue hallado flotando en Iquique

La PDI descartó la participación de terceras personas en la muerte de la persona cuyo cuerpo fue hallado este domingo flotando en el mar en la ciudad de Iquique.

Según se indicó durante esta jornada, se trata de un funcionario de la Primera Comisaría de Carabineros, el sargento Héctor Vargas, cuya identidad fue confirmada siguiendo el número de serie de su arma de fuego, la que fue encontrada en el lugar.

El fiscal a cargo de la investigación, Juan Zepeda, no quiso avanzar en hipótesis sobre el hecho, ya que aún no han tenido acceso a las grabaciones de cámaras de seguridad, por lo que no se puede confirmar si Vargas estaba solo o acompañado al momento de los hechos.