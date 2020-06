Detienen a sujeto con material de explotación sexual infantil que grabó en tomas de Alto Hospicio

En prisión preventiva quedó un sujeto a quien se le encontró en su computador videos e imágenes de connotación sexual de menores de edad que, además, compartía con otras personas.

En la audiencia de formalización, la fiscal especializada en delitos sexuales, Camila Albarracín, argumentó que en diciembre del año 2016 el imputado -de nacionalidad peruana- envió desde su teléfono celular perteneciente a la empresa donde trabajaba, ocho fotografías de menores de edad que aparecían desnudos y exhibiendo sus genitales, con el mensaje: "hola como has estado soy yo no te acuerdas, te envío lo que me pediste".

Posteriormente, en febrero del año 2018, se recibió del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC), a través de la Oficina Central Nacional Interpol, una alerta por parte de Google que indicaba que el imputado había subido a la nube virtual de Google Drive archivos con material de explotación sexual infantil.

Tres meses después, la oficina de Interpol en Santiago volvió a entregar reportes de las empresas Facebook y Google sobre nuevos almacenamientos por parte del imputado, informando los IP utilizados, y que se ubicarían en el domicilio del hombre de iniciales M.F.C. en Alto Hospicio.

Grabaciones en campamentos y tomas de Alto Hospicio

Según la Fiscalía, al momento de la detención del sujeto, se le encontraron en su computador más de 1.700 imágenes y 145 videos de connotación sexual; además, se pudo establecer que entre el 4 y el 8 de junio, mantuvo conversaciones por whatsapp con otro sujeto, difundiendo cerca de 30 archivos de videos y fotografías con contenido sexual infantil.

La fiscal agregó que el imputado habitualmente seguía y grababa a niñas que se encontraban en los distintos campamentos y tomas de Alto Hospicio, grabaciones e imágenes que fueron encontradas en su computador personal.

Además especificó que entre los años 2014 y 2017, el imputado grabó adolescentes en la locomoción colectiva por debajo de su ropa escolar, mostrando genitales y muslos, también a niñas realizando actividades cotidianas afuera de su casa y en un negocio del sector, donde grabó los glúteos de una menor de edad no identificada.

Junto al acusado también fue detenida por el delito de obstrucción a la investigación, su pareja de iniciales A.R.R., quien al llegar personal policial al domicilio, escondió el computador y lo alertó de la situación.

Prisión preventiva

La fiscal Albarracín formalizó a M.F.C. por los delitos de producción, almacenamiento y distribución de material pornográfico infantil, solicitando su prisión preventiva, la que fue acogida por el Juzgado de Garantía, fijándose un plazo de investigación de 120 días.

En tanto la mujer, quedó sujeta a las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de comunicarse con el imputado.