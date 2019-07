Dirigente vecinal de Iquique reúne firmas para cambiar nombre de Avenida Salvador Allende

Mario Díaz, dirigente de la Agrupación de Vecinos Plaza Pedro Prado Ortíz de Iquique, inició una recolección de firmas para buscar que la Avenida Salvador Allende de la capital de la Región de Tarapacá vuelva a llamarse Avenida Pedro Prado, en homenaje a un soldado abatido por un disparo en el año 1973.

El vecino aseguró al diario local La Estrella de Iquique haber sido compañero del mártir, por lo que tiene la intención de impulsar el cambio de nombre de la vía que llevaba su nombre hasta el año 2008.

"En estos momentos se esta viviendo del 11 de septiembre para atrás. Yo tengo 65 años y no me gusta que se llame Salvador Allende. En los papeles salgo aún domiciliado en calle Salvador Allende, ex Pedro Prado. ¿Con qué fin cambian las calles? Pura politiquería", indicó Díaz.

No es primera vez que se levanta esta solicitud. En agosto del año pasado el Concejo Municipal de Iquique rechazó por seis votos en contra, cuatro a favor y una abstención, la idea de cambiar el nombre de la concurrida avenida por el del ex soldado.

Ahora el concejal Felipe Arenas (UDI) anunció que ingresará hasta el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (Cosciq) del municipio local el debate.

"Me interesa que se cambie la Avenida Salvador Allende, no porque lo pida yo, sino porque lo piden los dirigentes históricos y la gente que ha tenido serios problemas en el conservador de bienes raíces. También los taxistas y una serie de personas que viven en el sector", señaló al matutino el edil.