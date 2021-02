Dos migrantes irregulares con síntomas de Covid-19 fallecieron cerca de Colchane

Dos personas, una mujer colombiana que no ha sido identificada y otro de 69 años, de nacionalidad venezolana identificado como Ricardo Godefroy Araujo, fallecieron en la madrugada de este miércoles tras ingresar a Chile de manera irregular desde Bolivia por un paso no habilitado, en el sector del ex vertedero de Colchane.

Erica Barrios, nuera de Ricardo Godefroy, relató que inmediatamente llegados de Desaguadero (Perú) a Pisiga en Bolivia, emprendieron el trayecto a Chile por un paso no habilitado junto a 30 personas: "Entrando a Chile empezó a sentirse mal, dijo que no podía respirar, que no sentía las piernas y se desplomó. La gente que venía con nosotros le hizo reanimación cardiopulmonar (RCP) y respiración boca a boca hasta que se dieron cuenta que no vivía y se fueron", detalló.

Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, indicó que "esto no hace más que ratificar algo que también venimos diciendo hace mucho tiempo, las (malas) condiciones en las cuales llegan estas personas hacia las fronteras de parte del lado boliviano"

"Por supuesto que es lamentablemente una situación de riesgo para aquellas personas que están haciendo esta travesía. Nosotros, a partir de la toma de razón de la Contraloría del Decreto 65, vamos a tener ahora la oportunidad de redoblar el esfuerzo justamente en la frontera, ya con la colaboración de la Fuerza Armada y otras medidas más que, por supuesto, estamos estudiando para anunciarles prontamente", detalló el secretario de Estado.

Doctor Tapia: Es probable que se trate de un caso de Covid-19

La muerte del migrante irregular fue constatada por el doctor del Centro Médico de Colchane Guillermo Tapia, quien de acuerdo al relato de los testigos reconoció que la causa de muerte pudo deberse al Covid-19.

"Lo que refieren algunos de sus acompañantes que tenía una tos persistente con expectoración que se le acentuó más cuando estaba en Colombia, pasando por Bolivia llegando acá a Chile lo cual se complicó presentando una descompensación respiratoria, producto también de una deshidratación ya que no consumió mucho líquido en el viaje su corazón empezó a latir más rápido", informó.

Ante lo cual, prosiguió, "presentó pérdida del conocimiento. Ellos realizaron maniobras de RCP, que fueron infructuosos. En estos momentos hay una sospecha que pueda ser Covid-19, pero no sabemos cuáles eran sus enfermedades de base, ya que se nos dice que fumaba mucho".

En consecuencia, el departamento de salud del municipio de Colchane tomará medidas de prevención con su personal, "a propósito de este migrante que falleció y al no tener sus antecedentes clínicos, se van a reforzar las medidas de seguridad de los funcionarios que realizan la constatación de lesiones, ya que al desconocer la causa de fallecimiento y al enterarnos que hay 30 personas que le hicieron RCP, con respiración boca a boca, hay un riesgo hoy que en caso que fuera Covid hayan sido infectados", agregó el doctor Tapia.

Por lo tanto, "vamos a tomar las medidas necesarias para protegernos más", advirtió.

El viaje de Godefroy a Chile, junto a su nuera, tenía como destino la ciudad de Santiago donde los esperaba su hijo Walter Godefroy. Su objetivo era reunirse con la familia ya que la madre de Erica falleció hace dos meses y no tenían otros parientes que los de Chile.

Alcalde de Colchane: Se debe supervisar más la migración ilegal

El alcalde de Colchane, Javier García, lamentó el deceso del ciudadano venezolano, y llamó a las autoridades nacionales e internacionales a trabajar para controlar de mejor forma el proceso migratorio ilegal.

"El proceso masivo de migración ha causado una segunda víctima en territorio nacional estos últimos meses. Las autoridades de Latinoamérica tienen en sus manos la responsabilidad de esta migración: no pueden hacerse los ciegos cuando miles y miles de seres humanos atraviesan cinco países como mínimo para llegar a un destino que suponen mejor. Les hago un llamado a ustedes para que inicien una mesa de trabajo sería que evite más muertes", solicitó.

García también hizo un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud para reforzar el personal de salud municipal que se encuentra colapsado debido a la atención médica que deben realizar a los migrantes irregulares en su territorio, quienes pernoctan en pésimas condiciones a la espera de ser trasladados a Iquique.

En el caso del otro fallecido, aún se trabaja en su identificación: hasta el momento no se ha posido precisar su nacionalidad ni su nombre.