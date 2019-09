Este miércoles 18 de septiembre no habrá recolección de basura en Iquique y Alto Hospicio

Con motivo de Fiestas Patrias, los municipios de Iquique y Alto Hospicio anunciaron que la noche de este miércoles 18 de septiembre no habrá recolección de basura domiciliaria.

El alcalde de Iquique, Mauricio Soria, solicitó a la comunidad colaborar con el aseo y mantener las calles libres de residuos.

"El 18 en la noche no se debe sacar basura. Entendemos por el día, ya que los trabajadores también quieres disfrutar, que los equipos no estarán disponibles por parte de la empresa por el feriado, pero la limpieza de la ciudad es parte de todos", manifestó.

De no acatar esta medida, Soria precisó que se aplicarán las multas, aunque apeló a la conciencia y educación de la población.

"Las personas tienen que entender que no podemos tener un ejército de inspectores municipales sacando multas. Hay que entender que las cosas que no están permitidas, no se deben hacer", finalizó.

Sin embargo, el servicio se reestablecerá el día jueves 19 de septiembre con total normalidad.

Alto Hospicio

En la comuna de Alto Hospicio la situación es similar. Desde la casa consistorial emanó la siguiente circular con los días de recolección de basura domiciliaria: