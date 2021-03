Ex diputado Hugo Gutiérrez no se presentó a formalización: Tribunal no lo pudo ubicar

La mañana de este miércoles tenía que haber sido formalizado el ex diputado comunista Hugo Gutiérrez, por el delito de amenazas a la autoridad y omisión de cooperación publica, sin embargo, la audiencia no se concretó.

Lo anterior, debido a que el ex parlamentario no se presentó en su calidad de imputado ante el tribunal.

A Gutiérrez se le imputan dichos delitos a propósito de la situación ocurrida el pasado 8 de agosto cuando, en el marco de una fiscalización sanitaria por parte de funcionarios de la Armada, el ex parlamentario se negó a ser controlado haciendo alusión a su cargo en el Congreso.

Desde la Fiscalía de Iquique señalaron que el ex diputado no se presentó a la audiencia porque no pudo ser notificado por el juzgado correspondiente en ninguno de los domicilios que registra.

El fiscal Eduardo Ríos comentó que "en el domicilio que se logró identificar en la comuna de Iquique, se intentó también buscar en tres oportunidades en lo que va desde diciembre a la fecha, sin embargo los habitantes de ese domicilio, el conserje incluso, manifiesta que no obstante de vivir ahí no saben cuando volverá a la región".

"Frente a eso el Ministerio Público seguirá adelante con cualquiera de las dos vías normales que recurren para cualquier ciudadano. La primera es ubicarlo y si es que eso no se logra la ley permite que para estos casos el Ministerio Público solicite al tribunal de garantía una orden de detención respectiva", agregó.

En esa situación, "derechamente nosotros pasaremos a ejercer la acción penal mediante un procedimiento simplificado, es decir, una especie de acusación donde se presentan los cargos, la prueba y probablemente se dirija este caso a un juicio", dijo el persecutor.

Es segunda vez que no se presenta el ex diputado: la anterior fue el 14 de diciembre. En este marco, la Fiscalía desistirá de pedir una nueva fecha y presentará un requerimiento para iniciar un juicio simplificado; en tanto, si no se puede ubicar a Gutiérrez, el organismo pedirá una orden de detención.

Gutiérrez acusa negligencia

Al ser consultado sobre la situación, el ex parlamentario aseguró que ha habido una negligencia y planteó que no ha sido notificado sobre el proceso en su contra.

"Todos aquellos que quieren enjuiciarme, ya sea el fiscal, ya sea la Policía Naval, sea el comandante en jefe del Ejército, ya sea el diputado Galleguillos, sean estos ex oficiales de la Armada, tienen que emplazarme debidamente, legalmente al juicio y eso significa que tienen que notificarme", dijo.

Gutiérrez manifestó que "si no han podido notificarme legalmente ninguno de ellos, eso no es problema mío, el problema es justamente de la persona que no lo ha hecho, pero no me dejen caer la carga de la negligencia de aquel que tiene que notificarme, porque yo no soy el negligente".

El diputado renunció en enero al cargo parlamentario para asumir una candidatura a la Convención Constitucional.