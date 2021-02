Ex fiscal regional acusado de ingresar drogas y celulares a la cárcel quedó con arraigo nacional

El Juzgado de Garantía de Alto Hospicio formalizó este martes por el delito de microtráfico al ex fiscal regional de Tarapacá de iniciales C.R.A., tras haber sido sorprendido ingresando drogas, celulares, entre otros objetos, a la cárcel de la comuna.

En la audiencia de formalización el fiscal de la Unidad de Drogas de la Fiscalía, Héctor López, manifestó que la detención del imputado se llevó a cabo luego que funcionarios de Gendarmería hicieran una revisión de sus carpetas, en las cuales se encontraban adosados los artículos.

"Al pasar por el arco de detector de metales, (el gendarme) le pasa el detector del mismo, de forma manual, no encontrando nada en su cuerpo, por lo que procede a revisar las carpetas que portaba, momento en el cual toma una (de las carpetas) y dice apreciar en el forro plástico una hoja en blanco, y debajo de esa hoja se encontraba un celular adosado con cinta adhesiva transparente a un cable USB, el cual entremedio de estos objetos se apreció dos tabletas contenedoras de comprimidos con la leyenda Clonazepam", precisó.

Según López, tras la detención de C.R.A. fue trasladado hasta el cuartel de la Policía de Investigaciones en donde prestó declaración y permitió la revisión de su teléfono. Ahí reconoció llevar consigo tales objetos, menos las pastillas de Clonazepam.

"Señala que dichas especies le fueron entregadas por diferentes personas, un celular con su respectivo cargador que iba a entregar a un interno equis, otro celular que él (abogado) fue a retirar al domicilio de la mamá de otro interno, un tercer módem color blanco le fue entregado por un conocido en su oficina, también un celular marca Samsung que iba a otro interno, el día de ayer también le fue entregado (celular) en su oficina por un conocido para que se lo entregara a un imputado", finalizó el persecutor.

Terminada la audiencia, el tribunal acogió la medida cautelar solicitada por la Fiscalía de arraigo nacional y prohibición de acecarse al recinto penal por un plazo de 80 días.

Reacciones

Desde el Colegio de Abogados de Iquique no quisieron referirse al tema sin antes contar con todos lo antecedentes, sin embargo su presidente, Cristian Barrera, lo hizo en calidad de "amigo en lo profesional" del imputado.

"No me lo esperaba, es más, fue impactante porque nunca se me pasó por la cabeza que pudiera estar involucrado en una situación como la que describe la prensa, por el contrario, siempre me pareció un profesional honesto y responsable", sostuvo Barrera.

Por último añadió que "un hecho lametable como que el que estamos tocando no debería afectar para nada la actuación de los fiscales o de la Fiscalía".