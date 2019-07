Familiares piden colaborar en búsqueda de pescador desaparecido hace 11 días en Iquique

Un desesperado llamado hicieron familiares del pescador artesanal Óscar Eduardo Harder Heraldo (64 años), quien este lunes cumplió 11 días desaparecido luego de que se le perdiera el rastro cuando salió de su casa en la ciudad de Iquique.

Su hija Vianka Harder comentó que la desaparición del pescador ocurrió en horas de la madrugada del 18 de julio, cuando el hermano con el que vive lo sintió salir.

"No tengo detalles de la vestimenta porque mi tío sólo lo sintió salir y no logró ver con qué ropa se fue. Como familia estamos preocupados ya que mi papá no se ausenta por tantos días sin previo aviso", dijo la mujer.

Gente buen día 👋🏻 él es mi padre, Oscar Eduardo Harder Heraldo, 64 años, hace 11 días que no llega a casa. Pescador artesanal de #Iquique. Cualquier información entregarla a @PDI_Tarapaca @PDI_CHILE Gracias. pic.twitter.com/6SfPQjcp6t — Vianka Isabel (@Vianka_Harder) July 29, 2019

De hecho cuenta que el pase de salida para navegar lo dejó en su hogar y que en la Caleta Riquelme de Iquique no lo han visto desde hace dos semanas.

Según comentó Harder, ya se realizó una denuncia por presunta desgracia en la Policía de Investigaciones y su padre no registra salidas del país, no se encuentra en el Servicio Médico Legal y tampoco ha ingresado al hospital ni a algún recinto penitenciario.