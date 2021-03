Fin de semana sin permiso de desplazamiento terminó con 110 sumarios sanitarios en Tarapacá

Un total de 110 sumarios sanitarios arrojaron las fiscalizaciones durante la cuarentena de fin de semana en la Región de Tarapacá, que tuvo como medida especial, al igual otras comunas, la restricción del permiso de desplazamiento general.

Equipos de fiscalizadores de la Seremi de Salud, junto a personal de las Fuerzas Armadas, de orden y seguridad, intensificaron los controles en 102 puntos de fiscalización que se establecieron en las comunas de Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte y Pica.

"Evidenciamos que la comunidad en general respetó esta restricción y tenemos que seguir en esa línea, porque es necesario que las personas sean conscientes, que entiendan que ir a lugares de alta circulación o con aglomeraciones, puede implicar un gran riesgo cuando no se aplican las medidas preventivas", expresó el seremi de Salud, Manuel Fernández.

Las infracciones fueron cursadas, en su mayoría, por incumplimiento de cuarentena y atención directa a público, en toda la región.

A pesar de esto, el gobernador provincial de Iquique, René Muñoz, hizo un positivo balance general de ambas jornadas, en donde una gran parte del comercio esencial cerró sus puertas.

Así se encontraba el sector donde se instala la feria itinerante del domingo en #Iquique👇🏼 pic.twitter.com/UdJxDFQ3WK — Gobernación Iquique (@gob_iquique) March 28, 2021

Y la feria Quebradilla que es la más grande de #AltoHospicio. 👇🏼 pic.twitter.com/ljTWYTUwYF — Gobernación Iquique (@gob_iquique) March 28, 2021

"El comercio esencial acató esta medida, que busca bajar el nivel de contagios en nuestra comuna. No funcionaron las ferias itinerantes en Iquique, La Quebradilla en Alto Hospicio, los agros tampoco, solo los que tenían la posibilidad de trabajar con delivery lo hicieron, y los que no, prefirieron no trabajar y eso sabemos que eso es un gran sacrificio económico para la gente que vive de esto", sostuvo.