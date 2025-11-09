Tópicos: País | Región de Tarapacá
Formalizan a gendarmes vinculados a tráfico de drogas intracarcelario en Tarapacá
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Por los delitos de tráfico de drogas, asociación criminal, lavado de activos y cohecho, están siendo formalizados este domingo 20 personas, entre ellos 13 gendarmes que fueron detenidos en la Región de Tarapacá.
La operación, que desbarató una red criminal con ramificaciones en recintos carcelarios, reveló que la organización operaba hace aproximadamente un año. Su modus operandi incluía la internación de sustancias ilícitas en cárceles de Alto Hospicio e Iquique.
La audiencia de formalización, que fue declarada reservada, se espera que se extienda durante toda esta jornada y quizás también las primeras horas de este lunes.