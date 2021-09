Gobernador de Tarapacá: "Hay un millón y medio de venezolanos en las fronteras dispuestos a entrar a Chile"

El gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal (comunes), alertó este miércoles en Cooperativa de la complicada situación migratoria que se registra en el norte del país, asegurando que existe "un millón y medio de venezolanos" que se encuentran en las fronteras con la intención de ingresar.

Ante esto, la autoridad regional criticó al Gobierno y le solicitó que entregue una comunicación directa para que estas personas no sigan llegando por pasos no habilitados al país, dado que -detalló- "no tenemos condiciones para poder recibirlos".

"En Perú tenemos la frontera que está más cerca de la macrozona norte, ahí existe 1,1 millones de ciudadanos venezolanos que se encuentran dispuestos probablemente a ingresar a nuestro país y 475 mil que se encuentran en Bolivia, es decir, entre ambas fronteras hay 1,5 millones de venezolanos en situación irregular que se encuentran en condiciones de poder ingresar al país", puntualizó Carvajal en diálogo con el Diario de Cooperativa.

"¿Se imagina que significa que cruce el 10 por ciento de ese millón y medio? De verdad sería algo que ninguna población podría hoy soportar desde el punto de vista de los servicios y la condición de pandemia que tenemos", advirtió el gobernador, comparando la complicada situación que ya existe con el ingreso de 40 mil migrantes en la zona.

"El Gobierno nos tiene abandonados"

En tanto, la autoridad afirmó que han trabajo junto a la delegación presidencial y otras organizaciones de la zona para ayudar con este problema, pero aseguró que "no es para una capacidad regional, es el Gobierno el que debe hacer una intervención de manera urgente".

"No se sabe cual es la solución definitiva y el horizonte de este problema, por eso decimos que el Gobierno -también lo acusa el alcalde de Colchane- nos tiene abandonados, porque no nos genera ninguna instrucción", acusó Carvajal.

Es por esto que solicitó más presencia el Ejecutivo en la zona y remarcó que la problemática "tiene que ver con la frontera, nosotros le hemos dicho al Gobierno que tiene que intervenir la frontera y tiene que ser un poquito más integral".

"No se trata solo de militarizar las fronteras, se trata de comunicar que no tenemos condiciones para recibir a ciudadanos venezolanos. Se trata de comunicarle al gobierno boliviano que en conjunto hagamos algo, porque si no anticipamos que podemos tener un ingreso mucho más grande al que hoy tenemos, de verdad diría que las condiciones de seguridad y la salud de la población se van a ver afectadas altamente por el descontrol que se ha provocado", afirmó el frenteamplista a Cooperativa.

"No sé si el Gobierno está esperando que haya un cambio de gobierno, no sé si es que está esperando que de verdad esto siga siendo un foco noticioso para qué para que exista algún tipo de xenofobia por parte de la población... La verdad que a mí me sorprende que no tengamos un ministro permanente en la Región de Tarapacá tratando de resolver esta situación", alertó el gobernador de Tarapacá, detallando además que hasta ahora "son absurdas" las respuestas que entrega la autoridad en la materia.

Incidentes y precarias condiciones

Por otra parte, Carvajal admitió que en la zona "hemos tenido algunos incidentes que, por lo demás, han complicado este escenario, porque esto es una situación súper compleja".

"Nosotros sabemos que no es una situación en que los venezolanos se levantaron de la noche a la mañana y se les ocurrió a todos venir a Chile, ellos se vinieron porque están en una situación muy particular en su país... Le pudo haber pasado a otro país también", aseguró a Cooperativa, alertando también que hay casos en que "algunas personas han utilizado estos pasos de estos ciudadanos venezolanos con algunos ovoides de droga no por la frontera, porque se aprovechan de esa fragilidad".

"Hay otros que lo utilizan como coyote para hacer un traslado de ellos y como transporte. Se han generado una cantidad importante de delitos respecto a esta situación migratoria y eso es algo que nosotros también nos tiene muy preocupados, porque no queremos que se termine estigmatizando (a este sector de la población), que aumentaron los delitos porque tuvimos esta situación migratoria en la región", puntualizó.

Ante esto, la autoridad regional advirtió que teme que aumenten los delitos de personas extranjeras por la "vulnerable migración" en la que llegan, dado que uno de cada tres "no les alcanza para comprar agua".

"Nos encontramos con una indigencia en los espacios públicos de estos ciudadanos venezolanos. Obviamente cuando hay ganas de alimentar a su hijo o su hija de muchas de estas mujeres que andan con ellos, uno va notando que se van provocando este tipo de incidentes de estar pidiendo plata en la esquina o de estar cometiendo algunos delitos", alertó Carvajal.

Finalmente, el alcalde de Colchane, Javier García, indicó que "Carabineros invierte un número importante de recursos atendiendo a los migrantes que se autodenuncian en la frontera", sin embargo "la seguridad de los pobladores ha quedado fuera de su capacidad. Necesitamos que se disponga de personal para resguardar las casas de nuestros pobladores, esta falta de acción del Gobierno nos obliga a desviar y disponer de recursos municipales a objeto de fortalecer la seguridad municipal".