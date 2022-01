Gobernador de Tarapacá: La región vive un nivel de inseguridad que nunca había sentido

El gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal (Comunes), criticó este sábado en Cooperativa el trabajo del Gobierno central en materia de seguridad pública y en la situación migratoria, asegurando que esto ha provocado que la región enfrente un nivel de inseguridad que "nunca había sentido".

"Desde la región esperábamos una intervención mayor por parte del nivel central que nunca llegó, que solamente se mediatizó a través de anuncios que nunca fueron efectivos y que tampoco se materializaron en el resultado que nosotros buscamos: cierto orden y cierta claridad respecto a alguna política migratoria en la región", indicó la autoridad regional en diálogo con El Diario de Cooperativa.

En esta línea, Carvajal afirmó que esta situación ha generado efectos negativos en el comercio, el turismo y la comunidad, que percibe una inseguridad "bastante alta y que provoca una paralización" como la llamada a realizar el lunes en distintos sectores: "el mensaje uno solo, el abandono del nivel central y el nivel de inseguridad que nunca había sentido la Región de Tarapacá", puntualizó.

En tanto, pese a la manifestación que se ha organizado para el inicio de semana, el gobernador afirmó que a la región le preocupa el tema de la delincuencia y no "acoger o no a la población migrante", aunque siempre habrá "aprovechadores" -aseguró- que buscarán hacer predominar discursos violentos, lo que también genera un estrés en la población.

"Sabemos que en este tipo de momentos, cuando hay cierto caos respecto a circunstancias como ésta, siempre hay algunos aprovechadores que desde una mirada más ideológica o política, aprovechan instalar consignas. Les quiero transmitir que desde Tarapacá en cada uno de los eventos ha sido siempre repudiado lo que significa la delincuencia", detalló la autoridad regional.

"Claramente aquellos con discursos extremos aprovechan estas instancias para decir ciertas cosas que no representan a la región. La región está muy preocupada en términos de lo que significa la delincuencia, no preocupa que nosotros podamos acoger o no a la población migrante, porque lo hemos hecho", señaló Carvajal.

"VAMOS A TENER QUE REORIENTAR RECURSOS"

Por otra parte, el gobernador de Tarapacá acusó que la falta de ayuda de las autoridades centrales, sobre todo del Ministerio del Interior, provocará que desde su gestión tendrán que "reorientar" recursos a seguridad pública, algo que -afirmó- no les debería corresponder.

"Lo que vamos a tener que hacer es reorientar precisamente los recursos que estaban destinados para otro tipo de demandas ciudadanas, temas de infraestructura pública y construcción de un espacio necesario en materia de salud y educación, vamos a tener que ocuparlos en materia de seguridad", cuestionó Carvajal.

En esta línea, afirmó que se deberán "comprarle vehículos a Carabineros, es algo que Gobierno Interior debería enviar, pero vamos a tener que asumir nosotros y ya lo hemos conversado con Carabineros, lo mismo con la PDI".

A esto se suma la idea de "dotar de apoyo de cámaras de seguridad a las comunas más grandes, en general a todas las comunas las vamos a adoptar, pero hay proyecto significativo, cercano a los 10 mil millones de pesos que vamos a financiar".