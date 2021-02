Gobierno acusó aprovechamiento político del alcalde de Colchane tras denuncia por migrantes irregulares

El ministro (s) de Defensa, Alfonso Vargas, acusó este jueves un aprovechamiento político del alcalde de Colchane, Javier García (RN), luego de que éste denunciara que no ha habido avances del Gobierno para frenar la llegada de migrantes irregulares a la comuna, ubicada en la Región de Tarapacá.

"No confundamos algunas situaciones en las cuales los alcaldes que van a estar prontamente en campaña tengan la posibilidad de hacer noticia, así que ese es un drama que tenemos hoy", señaló Vargas.

La autoridad informó que "esperamos que a principio de las próximas semanas tengamos algunas soluciones que el ministro Delgado y el ministro Prokurica van a anunciar allá en Iquique probablemente el martes de la próxima semana".

El alcalde de Colchane ha dicho que el gobierno regional ha avanzado con algunas cosas, como las evacuaciones, pero que solamente han sido tres buses que han trasladado a 120 personas, siendo que solamente este miércoles llegaron alrededor de 1.600 a la localidad.

García advirtió que continúan llegando migrantes a la zona, pese a las restricciones impuestas, por lo que afirmó que la situación es crítica.

La autoridad comunal solicitó ayer miércoles la renuncia del intendente regional de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, debido a que la región necesita "autoridades comprometidas", en alusión a las vacaciones que el jefe regional pidió hasta el 15 de febrero.

PARLAMENTARIOS DE LA ZONA NORTE PIDEN SOLUCIONES A LA BREVEDAD

Pese a que la nueva ley de migraciones podría entrar en vigencia durante los próximos meses, para el senador socialista por la Región de Arica, José Miguel Insulza, esto no solucionará la compleja situación.

"La ley no establece un sistema para los que ingresan por un paso no habilitado que nos sea la simple expulsión, pero la verdad es que eso no va a resolver el problema", opinó.

"Yo creo que la única posibilidad de encontrar una solución provisoria, a la cual se pueda acoger esta gente, es que se les permita estar un tiempo, un año, dos años, mientras cambia la situación de su país", manifestó Insulza.

El también parlamentario por la zona norte, diputado UDI Renzo Trisotti, señaló que"el punto de ingreso se está generando por un único lugar en la frontera con Colchane, y nosotros esperamos más que anuncios, medidas concretas que vayan en el sentido de poder generar albergues transitorios fuera de los radios urbanos, y que se puedan acelerar todos los procesos administrativos de expulsión".

"La Cancillería ha cerrado la atención al público en Venezuela"

Por otra parte, el secretario de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Rodolfo Noriega, criticó la actuación del Gobierno y aseguró que ellos generaron esta expectativa y ahora los afectados no tienen cómo entrar al país.

"La Cancillería ha cerrado la atención al público en Venezuela, le tiró un portazo a la gente venezolana que confió en esta supuesta visa de responsabilidad democrática como la llamaron ellos, la visa temporal, que de la noche a la mañana se les cerró sin ningún motivo por correo electrónico", afirmó Noriega.

"Frente a eso ¿Qué?, que como una madre que tiene que atender a sus hijos y que no tiene contacto con su esposo, que con unos menores que tienen la expectativa de reunirse con sus padres, que con las mujeres y con los ancianos que tienen familiares acá", lamentó el coordinador de los inmigrantes.