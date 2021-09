Habitantes de Colchane denuncian ola de robos y exigen mayor seguridad

Una serie de robos se encuentran denunciando los habitantes de la altiplánica comuna de Colchane, ubicada en la frontera con Bolivia en la Región de Tarapacá, que los viene afectando desde hace ya unas semanas.

Los primeros en alertar de la situación fueron cinco funcionarios del municipio local, quienes dicen que en menos de una semana fueron víctimas de la delincuencia en dos oportunidades.

Se trata de tres propiedades fiscales ubicadas a 200 metros de la comisaría de Colchane, las cuales fueron encontradas con claros indicios de haber sido registradas, chapas forzadas y forados en el techo de una de ellas.

En el video un funcionario municipal da cuenta del estado en el q quedó su casa luego q desconocidos la desvalijaran. Alcalde #Colchane indica que, por evidencias en el lugar como una mochila de la OIM y escritos que aludían a Venezuela, presumible ente sean extranjeros. pic.twitter.com/uxZlWmuL4v — Dani Esquivel (@fridaturbina) September 21, 2021

Si bien no se tienen antecedentes de los autores de estos robos, el alcalde de Colchane, Javier García, indicó que detrás de ellos podrían estar involucrados ciudadanos extranjeros, considerando el gran flujo migratorio que hay en esa comuna, y algunas evidencias en el lugar.

Sobre esto manifestó la falta de seguridad que hay en la comuna debido a que "Carabineros invierte un número importante de recursos atendiendo a los migrantes que se autodenuncian, sin embargo la seguridad de los pobladores ha quedado fuera de sus funciones, estamos hablando de propiedad pública que se ubica a 200 metros de la subcomisaría".

Al respecto, el delegado presidencial provincial del Tamarugal, Natan Olivos, calificó como "injusto" lo señalado por García, debido a que durante este lunes personal policial de Colchane detuvo al presunto autor del robo a una de las casas de los funcionarios.

"Fue denunciado un robo y la persona que cometió este ilícito fue detenida por Carabineros, fue puesta a disposición de la justicia. Fue una persona de nacionalidad venezolana que fue identificada por Carabineros. Ante el requirimiento esta persona fue detenida durante el día, por lo tanto, creo que es un poco injusto señalar que Carabineros no estaría cumpliendo sus labores", expresó.

Carabineros de la Subcomisaría #Colchane detuvieron a un hombre de nacionalidad venezolana que ingresó a la fuerza a un domicilio de la comuna, sustrayendo unas zapatillas.

El imputado pasa a control por el delito de robo en lugar habitado.#LaPrevenciónEsNuestraEsencia pic.twitter.com/OYquCvKKTW — Carabineros Región de Tarapacá (@CarabTarapaca) September 20, 2021

"Nos sentimos abandonados"

Otro caso de robo en la localidad afecta al matrimonio de comerciantes aymaras conformado por Casilda Challapa y Hernán García, quienes durante este martes sufrieron la sustracción de mercadería, avaluada en se millones de pesos, que guardaban al interior de bodegas de su vivienda, ubicada frente a la subcomisaría de Colchane.

🔴 Habitantes de #Colchane denuncian robos a sus viviendas. A Casilda Challapa le sustrajeron 6 millones de pesos en mercadería q guardaba en su casa q queda frente a la subcomisaría. Días antes desconocidos entraron a casa de funcionarios municipales. Abro 🧵 @Cooperativa pic.twitter.com/iSUltUDlfA — Dani Esquivel (@fridaturbina) September 21, 2021

Según Challapa, este es el segundo robo millonario que sufren en el año, el primero fue durante la ola migratoria ocurrida en febrero pasado, y no descartan abandonar Colchane a causa de estos hechos.

"Me siento que estoy despojada de mi pueblo, de mi domicilio por vivir esta calamidad. Vivo en un temor en Hospicio de decir qué pasa con mi casa. Cuesta ganarme, cuesta trabajar, cuesta tener algo para comer, para vivir acá... anoche me puse a llorar por mis cosas porque me cuesta para poder tenerlas, para ganarme el pan", afirmó.

La mujer manifestó no entender cómo viviendo al frente de una comisaria su casa es flanco de delitos, "eso es lo que me digo, si estoy al frente de la comisaría supuestamente estoy más segura, pero no es así. Hoy me siento decepcionada por esto porque pensé que mi casa iba a estar más segura, estoy frente de la comisaría, nadie entrará a hacer daño y anoche dormí con mucho temor que alguien va a entrar a mi casa a asaltarme, y no puedo vivir aquí".

Desconocidos derribaron puerta e hicieron ingreso hasta su casa. pic.twitter.com/9Zic3qV4ON — Dani Esquivel (@fridaturbina) September 21, 2021

Dijo sentirse abandonada por las autoridades de Gobierno y pidió que se les garantice seguridad. "Le pido a las autoridades que por favor nos vean, nos sentimos abandonados, que nos vea que nosotros somos chilenos que vivimos el día a día luchando al lado de la frontera", cerró.

Aunque este robo fue denunciado a Carabineros, hasta el cierre de esta edición no se tuvo antecedentes de quien o quienes serían los autores.

Policía municipal

Por último, el jefe comunal de Colchane expresó que, considerando todos los antecedentes, la situación obliga a movilizar fondos de la alcaldía para crear una policía municipal que apoye las funciones de vigilancia de Carabineros.

"Los delegados presidenciales están ausentes y más preocupados de descalificarme que de hacer su trabajo. Necesitamos que dispongan de personal para resguardar las casas de nuestros pobladores y la carretera 15 CH, que suele ser tomada por migrantes irregulares", dijo García.