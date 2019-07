Hoy se define si continúa el paro de 76 médicos generales de zona en Tarapacá

La Agrupación de Médicos Generales de Zona (MGZ) Tarapacá determinará este jueves si continúa con el paro indefinido que comenzaron 76 facultativos en Etapa de Destinación y Formación (EDF) el pasado lunes, tras no llegar a un acuerdo con el Servicio de Salud de Iquique (SSI).

Lo anterior se debe a que, desde el mes de abril, el SSI de forma "unilateral y arbitraria" cambió las condiciones de incentivo para los profesionales, afirmó el doctor y vocero de MGZ, Camilo Montaña.

"Posterior a la llegada de un nuevo grupo de médicos recién egresados, el Servicio de Salud, de manera unilateral y arbitraria, cambia y suprime las condiciones que incentivan, finalmente, que tengamos los 76 médicos en la región. Decidieron no hacer caso a la resolución vigente que permite que estos médicos estén en Tarapacá", precisó Montaña.

Preocupación

Los 76 galenos afectados se encuentran destinados actualmente en toda la red de salud de Tarapacá, distribuidos en las comunas de Iquique, Alto Hospicio, Huara, Pozo Almonte, Pica, Camiña, Colchane y las caletas de Chanavayita y San Marcos.

Según Montaña, lo preocupante de todo es que, tras esta determinación, "no se generan incentivos para que lleguen más médicos a la región".

"Uno opta de forma voluntaria por trabajar en la región, y el que quiere estar en zonas rurales como Colchane o Camiña tiene que tener las condiciones que aseguren eso, cosa que antes de postular se asegura, pero desde abril de este año el Servicio lo elimina estando los médicos ya en sus zonas", aseguró el dirigente.

Servicio de Salud reconoció problemas de presupuesto

A través de una declaración pública, el Servicio de Salud de Iquique indicó que el motivo del conflicto "se debe al no reconocimiento del diferencial de asignación de estímulo, que comprende un pago adicional a su remuneración a 14 médicos EDF (en Etapa de Destinación y Formación)".

El escrito agrega que "los 14 médicos EDF reciben el 80% como base mínima de asignación de estímulo, según lo acordado entre el Ministerio de Salud y los representantes a partir del año 2015".

Además, señala que el Servicio no desestima la resolución vigente, "pero que su aplicación para nuevos reconocimientos, no es factible por no contar con glosa de la Ley de Presupuesto, por tanto, se hace inviable financiera y legalmente".

Turnos éticos y posible solución

Si bien, la totalidad de médicos pertenecientes a la Agrupación de Médicos Generales de Zona Tarapacá se encuentran paralizados, siguen atendiendo pacientes a través de turnos éticos, siendo prioridad casos de urgencia y enfermos crónicos.

Durante la mañana de este jueves la directiva MGZ sostendrá una reunión con la dirección del SSI. Una vez finalizado el encuentro, y de acuerdo a los resultados de éste, los médicos anunciarán si continúa o no el paro.