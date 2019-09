Incautaron productos falsificados avaluados en más de 120 millones de pesos en Iquique

Un total de dos mil 950 unidades de artículos falsificados fueron decomisados por detectives de la Brigada Investigadora de Delitos en Recintos Portuarios (BRIDERPO) en Iquique.

El hallazgo se produjo en el marco de diligencias policiales solicitadas por la Fiscalía Local de Iquique para detectar delitos contra la Ley de Propiedad Industrial.

Fue así como en coordinación con el Servicio Regional de Aduanas, la brigada llegó hasta los almacenes del puerto, incautando mil unidades de lentes de sol con logos alusivos a la marca "Oakley" y mil 950 unidades de parches de lentejuelas con imágenes de los personajes Spiderman, Hello Kitty y Oakley.

Según el jefe de la BRIDERPO, subprefecto José Ramírez, "en el lugar se

realizaron peritajes por parte de peritos del Laboratorio de Criminalística Regional

(LACRIM), levantando evidencias a fin de comparar y establecer su autenticidad".

El decomiso fue avaluado en $123.900.000, cuyo productos fueron ingresados

a Chile a través de Zona Franca sin las autorizaciones de los representantes de las marcas que cuentan con los privilegios exclusivos en el país.

Por este delito, se estableció la responsabilidad en calidad de imputado a un ciudadano chileno, mayor de edad, quien quedó apercibido por el artículo 26 del Código Procesal Penal.