Iquique: Alcalde pide reunión con ministro Delgado para abordar inmigración irregular en pandemia

El alcalde de Iquique, Mauricio Soria, pedirá concertar una reunión personal y presencial con el recientemente asumido ministro del Interior, Rodrigo Delgado, para abordar el impacto del tránsito de inmigrantes irregulares en la situación sanitaria de la comuna durante la pandemia.

La autoridad local apunta a la responsabilidad del Gobierno en el cuidado de las fronteras ante el ingreso de ciudadanos extranjeros por pasos no habilitados.

Aquel fenómeno -plantea- ha incidido directamente en el estancamiento de la capital de Tarapacá en la fase 2 -"transición"- del plan "Paso a paso", en la que se encuentra desde hace un mes.

"Se debe total y exclusivamente al poco compromiso que ha tenido el Gobierno con el cuidado de nuestras fronteras y de nuestros iquiqueños, porque estamos totalmente desprotegidos", sostuvo Soria.

Por ello, "Iquique no puede seguir medida como cualquier ciudad de Chile, siendo que tiene un compomente de ser una región fronteriza, donde finalmente las personas llegan, además están en tránsito, pero los datos (sanitarios) se suben como ciudadanos de Iquique".

En el encuentro el alcalde solicitará que la autoridad sanitaria aplique un parámetro especial para contabilizar a inmigrantes que den positivo a Covid-19, los que actualmente son sumados al conteo final en los balances de la ciudad.

También le entregará una carta al ministro Delgado, la cual acompañará con antecedentes que demuestran que, en promedio, la mitad de los últimos nuevos casos positivos en Iquique corresponden a ciudadanos extranjeros de paso por la ciudad.

Soria descartó que su postura se trate de xenofobia y aseguró que la situación debe ser abordada.

No existe una relación

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, respondió al jefe comunal y señaló que "no hemos detectado una correlación o una causa y efecto de el ingreso clandestino con los contagios de Covid-19".

"Pedirle a las personas que actúen con responsabilidad, aquellos extranjeros que ingresan clandestinamente a nuestro país llamarlos a no hacerlo, a no exponerse a graves riesgos a su integridad física o su vida como consecuencia de eso y, además, a aquellas personas u organizaciones que dan mensajes erróneos asociados al ingreso clandestino a que se abstengan de hacerlo porque causan un daño importante", agregó.

De la misma manera, desde el Colegio Médico en Iquique, el doctor Roberto Gálvez, apuntó que la situación de los migrantes "no es un factor determinante en un 100 por ciento de que no podamos pasar de fase, en esta situación -por ejemplo- nosotros tenemos lamentablemente un gran número de casos activos, tenemos un Re superior a 1,3, una capacidad de UCI superior a 80 por ciento en ocupación y, lo más importante, que los contactos estrechos todavía no están siendo tomados con una trazabilidad completa".