Iquique: Ex funcionaria de universidad Arturo Prat quedó en prisión preventiva por fraude al fisco

Una ex funcionaria de la Universidad Arturo Prat (UNAP), de la Región de Tarapacá, quedó en prisión preventiva luego que se le formalizara por fraude al fisco y uso malicioso de instrumento privado.

La mujer pertenecía a la Unidad de Finanzas de la casa de estudios donde se perdieron cerca de 250 millones de pesos, montos que fueron derivados a su cuenta personal.

El abogado querellante Enzo Morales, ex alumno de la UNAP, interpuso una querella en contra de quienes controlan las finanzas de la casa de estudios.

"Nosotros consideramos que las responsabilidades de mando jerárquicas del rector, Gustavo Soto, y del vicerrector de Finanzas, Héctor Varas, deben ser investigadas y aclaradas", manifestó el abogado.

En esa línea, Morales aseguró que "durante una década la Unidad de Contraloría interna de la universidad informó de la debilidad en el sistema informático que podía constituir o promover la sustracción de fondos públicos de la casa de estudios".

Según él, "no es posible que durante un par de años, una funcionaria logre apropiarse de esa cantidad de dinero y que la universidad no hiciera nada, yo apunto exactamente a quienes por omisión o abandono de sus deberes, ganando unos sueldos inmensos, no fiscalizaban la situación. Cómo es posible que nunca hubiese una auditoría, una revisión de las cuentas bancarias. Esto se sabía y se quería dejar tapado".

La casa de estudios por su parte, a través de su asesor jurídico Ariel Smith, dijo en un comunicado que estaban de acuerdo con la reformalización de Yáñez, resuelta por el Juzgado de Garantía de Iquique. Agregó que se están pidiendo otras diligencias para ampliar la investigación.