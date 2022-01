07:33 - | "Estamos esperando poder despegar desde las 5:45. Nos avisaron desde la tripulación de cabina que vamos a tener que esperar un par de minutos más a la espera de las instrucciones del aeropuerto de Iquique, porque no hay condiciones se seguridad para poder despegar, a propósito de las protestas", relató a Cooperativa una pasajera del vuelo Latam 160

15:59 - | "No hubo detenidos (en la marcha), atendiendo que no se presentaron desórdenes graves. No fue necesaria la participación de personal COP", indicó el General de Carabineros Tarapacá, quien también indicó que un grupo de manifestantes destruyó carpas levantadas en el sector