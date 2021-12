Lluvias estivales inundaron el refugio transitorio para migrantes de Colchane

Las lluvias estivales ya se hicieron notar en el sector de la precordillera y la cordillera de la Región de Tarapacá. Y es justamente en la comuna de Colchane que las precipitaciones afectaron al refugio de primera respuesta para migrantes que el Gobierno instaló en dicha localidad para acoger a quienes ingresen por pasos no habilitados a la región en el marco de la crisis migratoria.

El campamento, ubicado al interior del Complejo Fronterizo de Colchane, se vio afectado luego que el agua caída formara corrientes que ingresaron a las carpas de alta montaña dispuestas en el recinto.

🔴 Ayer lluvias estivales inundaron el refugio para migrantes de #Colchane. Desde el Gobierno indicaron q en el momento no habían extranjeros, ya habían sido bajados a residencias sanitarias. Hoy se trabaja en limpieza y curso del agua. Video: https://t.co/QaytsLwuQL @Cooperativa pic.twitter.com/GDHrw6k2U6 — Dani Esquivel (@fridaturbina) December 22, 2021

Sin embargo desde el Gobierno, el delegado provincial del Tamarugal, Natan Olivos, explicó a Cooperativa Regiones que si bien el lugar se vio afectado, la situación no perjudicó a los migrantes.

"No se vio afectada ninguna persona porque no tenemos persona en el dispositivo. Ayer (martes) bajó el 100 por ciento de personas y no teníamos personas pernoctando en el dispositivo. Hoy (miércoles) lo mismo, hoy no tenemos personas en el dispositivo. Tenemos como 40 o 50 personas que ingresaron que ya se hicieron los test de antígeno y los trámites administrativos y van a bajar durante la tarde, entonces de nuevo no hay gente arriba", precisó a este medio.

Tras la emergencia, equipos del Ministerio de Salud a cargo del refugio comenzaron los trabajos de limpieza y movimiento de tierras para evitar nuevas inundaciones en el liugar.

"En el dispositivo hay maquinaria que está trabajando. Ellos van a desarrollar las acciones de mitigación para realizar desvíos de agua porque el agua va a continuar estos días", explicó Olivos.

Avisos y alertas meteorológicas

Y sí, el agua continuará cayendo, ya que por estos días rige para la Región de Tarapacá un aviso metorológico por tormentas eléctricas en sector cordillerano, y una alerta meteorológica por la posibilidad de precipitaciones en cordillera, precordillera y pampa.

Este último proyecta montos que podrían ir desde los 25 milímetros en cordillera, hasta los cinco milímetros en la pampa.

"Estos eventos son importanrtes porque causan que tengamos preciptaciones bien marcadas. Son precipitaciones que se catalogan dentro de la normalidad para las precipitaciones estivales altiplánicas y todos los informes indican que va a tener una fuerte presencia en el sector de la ata cordillera, es decir, lo que pasó en Colchane ayer era algo que estaba pronosticado. Sin embargo, las proyecciones han estado dentro de lo estipulado", sostuvo el director de Onemi Tarapacá, Álvaro Hormazábal.

Sobre este pronóstico y frente a eventuales nuevas lluvias, Natan Olivos comentó que "nosotros tenemos un dispositivo en Huara y justamente es para casos como estos, hoy día no lo activamos porque las personas están cumpliendo con sus cuarentenas en Alto Hospicio y en Iquique entonces, en caso que se produjera una aglomeración de mayor magnitud, podemos bajarlos al dipositivo de Huara. Hay un plan de emergencia ante esto", finalizó.