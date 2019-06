Luksic costeará pasajes a deportista iquiqueño que vende rifas para correr el Maratón de Berlín

Eventos de plato único y rifas se habían vuelto la preocupación del destacado atleta iquiqueño Pedro Rodríguez, quien tuvo que echar mano a la realización de diversas actividades para costear su participación en el Maratón de Berlín 2019 debido a la falta de apoyo económico.

La historia de Pedro, quien partió corriendo a los 17 años, dio un vuelco inesperado durante este miércoles, tras recibir el llamado de la Fundación del empresario Andrónico Luksic, que le ofreció costear los pasajes para el evento deportivo que se desarrollará el próximo 29 de septiembre.

"Me llamaron de su fundación hace como una hora. Me pidieron unos datos y por WhatsApp iremos coordinando. Me ayudarán sólo con el pasaje, pero para mí está bien y lo agradezco mucho. Trato de ser bien aterrizado y espero que esto se concrete", precisó.

El complejo momento por el que atravesaba Rodríguez se viralizó a través de redes sociales, medio por el cual el empresario ofreció la ayuda.

Ruquero ... usted me puede contactar con Pedro? Por supuesto ,feliz de apoyarlo y que siga corriendo tanto por Iquique y por Chile !! 🇨🇱 https://t.co/qoORffEniO — Andrónico Luksic C. (@aluksicc) 5 de junio de 2019

Platos únicos y rifas, nada nuevo

Para el fondista nortino no es novedad costear con la venta de platos únicos su participación en distintas competencias. Así lo hizo el año pasado cuando debió correr en la ciudad española de Valencia.

"Para mí esto no es nuevo. Cuando fui a Valencia organicé alrededor de cuatro platos únicos e hice rifas también, así que no es nuevo para mí ni para mi familia que son los que están detrás y son los que me ayudan a hacer los platos únicos", comentó.

"Que se pongan los pantalones"

Rodríguez además criticó la falta de ayuda por parte de la Municipalidad de Iquique, la que desde hace dos años no hacen entrega de la beca Estanislao Loayza, la cual ayudaba en gran parte al desarrollo deportivo de Pedro.

"Hace dos años que acá se entregaba esta beca y no supimos nada más. Vi que la forma más fácil de recolectar dinero para mí que es hacer platos únicos. Yo creo que soy atleta de la ciudad y la municipalidad debiera ponerse los pantalones y ayudar a los deportistas. Esa es la pena que me da", sentenció.

Desde el consistorio expresaron que se está articulando todas las acciones para apoyar al deportista a través de la Corporación Municipal de Deportes.