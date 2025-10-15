Síguenos:
Tópicos: País | Región de Tarapacá

Maltrato infantil en Alto Hospicio: Pareja fue detenida por agredir a tres niños

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Se descubrió que los menores tenían lesiones atribuibles a un fuste.

 ATON (referencial)
Una mujer y su pareja fueron detenidos tras descubrirse un caso de maltrato infantil en contra de niños de 3, 4 y 6 años en la comuna de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá.

El hecho fue descubierto cuando el menor de 4 años no podía caminar al llegar al colegio, por lo que fue llevado a un centro asistencial.

La fiscal Virginia Aravena relató que "nos entrevistamos con los chiquititos, nos repitieron lo mismo, que la mamá les pegaba, que el padrastro también les pegaba, que lo hacía constantemente. Nosotros nos dimos cuenta y sacamos fotografías, porque efectivamente los chicos tenían diversos moretones en el cuerpo y sobre todo nos llamó la atención una especie de cicatriz que tenían que eran con forma de triángulo, en principio pensamos que podía obedecer a una quemadura".

"El doctor que los atendió dijo que correspondía a una lesión provocada por un fuste, una especie de látigo o cuerda que en una de sus puntas tiene algo metálico", añadió.

