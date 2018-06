Manipuladoras de alimentos de Tarapacá radicalizarán paro: No habrá turnos éticos

A partir del lunes, las manipuladoras de alimentos de la Región de Tarapacá anunciaron radicalizar el paro indefinido que iniciaron el pasado lunes, tras no llegar a acuerdos con la mesa negociadora durante este viernes en Iquique.

Lo anterior fue confirmado a Cooperativa por Guadalupe Salas, presidenta del sindicato a nivel regional, quien expresó que "no llegamos a nada, el Gobierno de Chile no está ni ahí con que los niños coman o no coman. El lunes se radicaliza el paro y sin turnos éticos".

La dirigenta tildó como "una falacia" la promesa del seremi de educación, Natan Olivos, "quien comprometió, delante del CORE el día jueves, la asistencia de los parlamentarios de la zona a la reuión de hoy. No había nadie, sólo un representante de Junaeb, el seremi y un gerente de la empresa de alimentos", enfatizó Salas.

Frente a esto el diputado por Tarapacá, Renzo Trisotti (UDI), manifestó que "no acepto que aquí se le endose responsabilidad a los parlamentarios, pese a que yo voté en contra cuando supe esto (bono a Magallanes), pero no hubo la voluntad política del Gobierno, quienes son los que manejan los presupuestos para hacer extenso este bono".

Desde el Gobierno, a través de la directora de Junaeb Tarapacá, Claudia Camacho, señalaron que "se hicieron todas las gestiones como región para obtener una salida presupuestaria, pero es inviable administrativamente porque el bono no está considerado en la Ley de Presupuesto de este año, sino que para el 2019".

"No aceptamos que usen a los niños como mecanismo de presión"

A raíz de esto es que Camacho indicó que "la empresa Salud y Vida ya nos ha anunciado nuevas contrataciones para Junji e Integra con el fin de llevar a cabo el plan de contingencia en donde serán, al menos 10 jardines, que desde el lunes tendrán atención absolutamente normal".

"Que quede claro que esto es un paro ilegal por lo que el Gobierno no acepta que utilicen a los niños como mecanismo de presión y para sus fines particulares. Es inconcebible que no aseguren turnos éticos", remarcó.

En cuanto al plan de contingencia, lo mismo ocurrirá con algunos colegios administrados por Junaeb en Iquique y Alto Hospicio, situación que se evaluará durante el martes a raíz de las nuevas contrataciones.