Más de 200 deportistas se medirán en campeonato internacional de surf "Héroes de Mayo"

Este lunes comenzó en Iquique el campeonato internacional de surf "Héroes de Mayo Iquique Pro 2019", torneo válido por una etapa del tour mundial en donde competirán 237 deportistas de 20 países.

El evento deportivo -que se llevará a cabo desde este lunes 20 al domingo 26 de mayo en el sector de la Punta 1- se disputará en cuatro categorías; Open/damas/varones y Junior/damas/varones.

Más de 248 surfistas de 21 países del mundo ya corren la ola de La Punta en Cavancha en esta fecha mundial de la @wsl que se extenderá hasta el 26 de mayo#iquique #Tarapacá #Chile #surf https://t.co/MlHRIw3Ghg pic.twitter.com/HND57Ih1pP — Corporación Municipal de Deportes Iquique (@Cormudepi_Iqq) 20 de mayo de 2019

Rodrigo Perdigao, director regional de la World Surf League (WSL), comentó lo que se vivirá en Iquique durante esta semana y el clima que acompañará a esta versión.

"Tenemos a los mejores competidores del mundo aquí porque se ha creado un estándar de la WSL. Este año tenemos una condición de oleaje que no tuvimos el año pasado. Los pronósticos de olas son increíbles hasta el domingo, y en todos lados las olas no son como acá. Acá son de nivel mundial y son un patrimonio de esta ciudad", manifestó.

Cartas locales

Los riders iquiqueños, Esperanza Rojas y Camilo Hernández, son la carta de Iquique en este campeonato, quienes destacaron el nivel de los competidores venidos desde todas partes del mundo.

"La competencia viene súper fuerte por lo que tendremos que preparar buenas estrategias para poder superar las mangas. Hemos visto surfear a las mujeres en el free surf y se ve que hay un muy buen nivel, de carácter mundial", indicó la iquiqueña de tan sólo 14 años.

Por iniciativa del presidente de @Cormudepi_Iqq , alcalde Mauricio Soria Macchiavello, una vez más @IquiqueDeTodos patrocina y apoya la organización de una etapa del Tour Mundial de la World Surf League pic.twitter.com/1hYHyfVsC1 — Municipalidad de Iquique (@IquiqueDeTodos) 20 de mayo de 2019

"Estoy feliz que se dé a conocer Iquique por sus olas, organización y gastronomía. Varios ya vinieron el año pasado y quedaron claramente conformes en vista del exponencial aumento de inscritos para este año", precisó Hernández.

Primera jornada

Durnate la jornada inicial compitió otra carta nacional: el ariqueño Danilo Cerda, quien sorteó sin problemas las dos fases iniciales de su categoría. "Hoy me sentí cómodo. Las olas que me tocaron estuvieron buenas y por suerte pude ganar la dos que me tocaron. Estoy feliz, vengo a disfrutar el campeonato y espero que las olas sigan como hasta ahora por el resto de la semana".

Por otro lado, el extranjero que destacó durante este lunes fue el brasileño Philippe Chagas, quien anotó el mejor puntaje al enfrentar su serie.

Competidores nacionales y de todo el mundo se miden en el Héroes de Mayo #Iquique Pro 2019 🏄🏻‍♂️🏄🏻‍♀️, desarrollado en La Punta de Playa #Cavancha. ¡No te lo pierdas! 🤙🏻 Actividad cuenta con el financiamiento del #FNDR 👏🏻 #IquiqueEsMiDestino pic.twitter.com/2kyREKxjOw — Sernatur Tarapacá (@sernatur_1) 20 de mayo de 2019

La acción continúa mañana con la Ronda 3 de hombres y con la primera de Pro Junior en varones.

La versión 2019 del "Héroes de Mayo" tendrá en competencia a más de 20 países y 93.000 dólares a repartir en premios.