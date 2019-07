Niño de tres años fue entregado a otra mujer en jardín infantil de Alto Hospicio

La madre de un menor de tres años hizo pública la presunta negligencia del jardín infantil Lucerito Dorado, de Alto Hospicio, luego que hicieran entrega del menor -de forma errónea- a una mujer de 70 años de edad.

Camila Barraza, madre del menor, señaló a La Estrella de Iquique, que todo partió cuando se acercó al establecimiento y no encontró al menor.

"Me acerqué al jardín a buscar a mi hijo y me informan que no estaba, que fue entregado a su abuela. Llamo a las dos abuelas y me indican que no retiraron a mi hijo, llamo a su papá y a su abuelo y todos me dicen lo mismo: que ninguno de ellos lo retiró", comentó Barraza.

No era el menor

Tras el tenso momento, la mujer solicitó revisar las cámaras de seguridad, a las cuales -según acusó- nadie tenía acceso.

Luego de un momento fue informada por las mismas funcionarias del recinto que el menor había sido devuelto al jardín, ya que uno de los apoderados solicitó a un conocido retirar a su hijo también llamado Mateo.

"El niño fue llevado por una señora de 70 años que no se dio cuenta que no era su familiar. (...) Cuando el niño llegó a la casa, el apoderado se dio cuenta que no era su hijo y lo llevó de vuelta al jardín", precisó la mujer al medio local.

Según comentó Barraza, durante dos horas no supo en dónde se encontraba su hijo, situación que la mantiene en la incretidumbre a ella y su familia.

"Yo no sé dónde estuvo mi hijo esas dos horas, qué le hicieron. Él se ve bien, pero a mí se me vino el mundo abajo cuando llegué al jardín y no estaba. Toda mi familia está afectada", sostuvo la madre.

Sumario

La Municipalidad de Alto Hospicio, institución de la que depende el jardín por convenio con Junji, reconoció una falla en el protocolo de entrega del menor y anunció sumario interno para esclarecer los hechos.

La denuncia ya fue interpuesta en la Superintendencia de Educación de Tarapacá y fue acogida como "maltrato psicológico de adulto a alumno".