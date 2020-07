Paciente que se fue con bata clínica del Hospital generó alarma en Iquique

Un hombre que se marchó del Hospital Regional de Iquique vistiendo una bata clínica generó alarma en la comunidad por la posibilidad de ser un presunto caso de Covid-19.

Según el jefe de la Defensa en Tarapacá, general Guillermo Paiva, el hecho ocurrió alrededor de las 10 de la mañana de este martes cuando una persona en situación de calle, que fue operada de una hernia y posteriormente dada de alta, se retiró del lugar vistiendo la indumentaria hospitalaria.

"Esta persona es una persona en situación de calle que, más que fugarse, él estaba en condiciones de retirarse, y el escándalo se provocó porque andaba en bata hospitalaria y se iba para su casa", manifestó.

Fue el propio general quien llegó hasta el lugar a verificar la situación y descartó que el paciente tuviera Covid-19.

"Esta persona no es Covid. Se hizo la consulta al Hospital y ahí manifestaron que él estaba en su derecho de irse. Repito esta persona no tiene Covid, esta persona vive en el sector del Vertedero de Alto Hospicio, y como no tenía ropa, se fue con la bata del centro asistencial", finalizó.

Desde el centro asistencial señalaron que "efectivamente hoy se fue ese paciente desde el hospital, no obstante no corresponde la información que se dio a conocer por redes sociales, ya que la persona en cuestión ingresó al hospital por un tema quirúrgico del que ya estaba de alta, y con el resultado de Covid negativo".