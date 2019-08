Pasajera denuncia que no fue evacuada durante amago de incendio en hotel de Iquique

La madrugada de este martes se registró un amago de incendio en la cocina del Hotel Terrado Cavancha de Iquique, ubicada en el piso 19 del recinto.

Tras ser controlada la emergencia por Bomberos y luego de evacuar a cerca de 40 pasajeros desde el lugar, se conoció la denuncia de una hospedada que no tuvo idea de este acontecimiento.

Se trata de Nicole Zibel, de 35 años, consultora de seguridad estratégica, quien indicó a Cooperativa Regiones que se encontraba durmiendo en la habitación 708 del hotel cuando ocurrió la emergencia de la que, acusa, no fue informada mientras ocurría.

"Despierto a las siete de la mañana, hago mis cosas y recibo unos audios de otra persona hospedada en el hotel, contándome que hubo un incendio en la cocina y que el hotel fue evacuado. En ese momento sentí pánico porque cómo nadie me avisó o me tocó la puerta", manifestó.

Sin respuestas

Tras enterarse de lo ocurrido, la mujer salió a obtener respuestas por parte de la administración y, afirma, se encontró con otra pasajera que tampoco estaba enterada de la situación.

"Me encuentro con una huésped que estaba con sus maletas y me comenta que se enteró sola de la evacuación y lo que había pasado porque no había ascensores ni luz en el edificio", aseguró Zibel.

Finalmente llegó hasta la recepción del lugar en donde solicitó una explicación respecto de los protocolos de evacuación del recinto, sin embargo, no recibió la respuesta que ella esperaba.

"Llego a la recepción a preguntarle a la persona que estaba ahí qué tipo de protocolo tienen, porque si yo no despierto con la alarma que, supuestamente en todos los pisos tuvo que haber sonado, no hubo otra medida. Me dice que ella estaba sola en el hotel y que no tenía cómo hacer nada más que sólo activar las alarmas", señaló.

"El hotel no fue evacuado"

Consultados por Cooperativa Regiones sobre esta situación, Juan Carlos Toledo, gerente de marketing de Hoteles Terrado, manifestó que efectivamente fueron activadas las alarmas de incendio y de audio en el recinto, y fue enfático en negar que el hotel haya sido evacuado.

Informativo Hoteles Terrado

Esta madrugada hubo un amago de incendio en nuestra unidad Terrado Cavancha, que fue contenido en menos de una hora, sin mayores consecuencias para nuestros huéspedes y el hotel, cumpliendo todos los protocolos de seguridad establecidos por la norma. pic.twitter.com/spKqb1SAos — Terrado Hoteles (@TerradoHoteles) August 13, 2019

"Se activaron las alarmas para que la gente bajara a la primera planta y se esperara a constatar qué es lo que estaba pasando. El hotel no fue evacuado. Se demoró menos de una hora en contener el principio o amago de incendio que no fue tal", comentó Toledo.

Además manifestó que Zibel fue la "única que no escuchó la alarma ni los audios de incendio, que se encuchan bastante claro y que no se escuchan solo en el hotel, sino que a varias cuadras".

Bomberos: "Tuvimos que evacuar"

Sin embargo, el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Iquique, Arturo Godoy, señaló que el hotel "sí fue evacuado debido al protocolo que maneja Bomberos por un tema de seguridad".

Según Godoy, el amago en la cocina se produjo cuando se disponían a preparar el desayuno y, aunque las causas se encuentran siendo investigadas, las primeras hipótesis dan cuenta de que la emergencia pudo ser provocada por los arreglos que días antes recibieron las cañerías de gas ubicadas en el lugar.