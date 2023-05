La PDI encontró en la Región de Tarapacá un vehículo que mantenía encargo por robo vigente desde la Región Metropolitana y que es vinculado con el crimen de cinco personas -en abril- tras la celebración de un baby shower en el sector de Batuco, en Lampa.

El hecho se enmarca dentro de las diligencias del megaoperativo que realizó la policía civil ayer en Alto Hospicio e Iquique, que terminó con la detención de siete sujetos que estarían vinculados a la organización criminal "La Mafia del Norte".

El fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, señaló que "lo que se vincula directamente con el crimen de Lampa es un vehículo incautado ayer en la diligencia. El vehículo se encontraba oculto en un inmueble dentro de una de las tomas en donde se entró a allanar".

"Por lo tanto, no he dicho que sean vinculadas las personas. Las personas están detenidas, hay dos por homicidio, por las drogas, por las armas, en fin. Pero es el vehículo el que yo he vinculado a ese procedimiento", añadió el persecutor.

El vehículo incautado deberá investigado para confirmar su relación con el quíntuple homicidio de Lampa.