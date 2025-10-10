Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago19.4°
Humedad45%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de Tarapacá
Tópicos: País | Región de Tarapacá

Revocan prisión preventiva a tripulante de cabina vinculada a caso "narcoaviadores"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La imputada, investigada por el traslado de droga en un vuelo institucional, ahora cumplirá arresto domiciliario total y arraigo nacional.

Revocan prisión preventiva a tripulante de cabina vinculada a caso
 ATON (referencial)

El Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público han apelado la decisión, elevando el caso a la Corte de Apelaciones de Iquique para revisión.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Juzgado de Garantía de Iquique revocó la prisión preventiva impuesta a la tripulante de cabina implicada en el mediático caso de "narcoaviadores", en el que se investiga el traslado de droga en un vuelo institucional.

En su lugar, la justicia ordenó este viernes el arresto domiciliario total y arraigo nacional para la imputada. Esta medida cautelar se modifica en respuesta a una solicitud de la defensa, que presentó nuevos antecedentes a la carpeta investigativa.

Según se informó, la resolución se fundamenta en la determinación de que no habría existido dolo por parte de esta imputada en su actuar.

"No saltó ningún otro protocolo establecido para el transporte de la maleta como sí lo hizo el otro imputado. Por lo tanto, desde esa perspectiva, no cabe sino modificar la medida cautelar de prisión preventiva, sin perjuicio que quede decretado que estimo que no está acreditado la participación de ella", afirmó el juez Vicente Muratori.

La implicada fue previamente detenida, formalizada e imputada por su presunta participación en el bullado caso, una operación que ha captado la atención pública debido a su naturaleza y la participación directa de exfuncionarios de la Fuerza Aérea (FACh).

Caso continúa en la Corte de Apelaciones

A pesar de la decisión del Tribunal de Garantía, el proceso judicial no ha concluido. Tanto el Consejo de Defensa del Estado (que actúa como querellante en la causa) como el Ministerio Público se han opuesto a esta resolución y anunciarion su decisión de apelar.

Ahora, deberá ser la Corte de Apelaciones de Iquique quienes revisen finalmente esta solicitud y puedan resolver respecto a si se revoca o no esta medida de prisión preventiva.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada