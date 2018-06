Tarapacá: Manipuladoras de alimentos depusieron momentáneamente el paro tras tregua con el Gobierno

Sin bono en la mesa pero con una tregua con el Gobierno terminó momentáneamente el paro indefinido de las manipuladoras de alimentos de la Región de Tarapacá, que se extendió casi por dos semanas.

La movilización se desarrolló por la exigencia de un bono de 100.000 pesos correspondiente a zona extrema.

La tregua surgió a raíz de la reunión que sostuvieron las dirigentas del sindicato regional este jueves con el director nacional de Junaeb, Jaime Tohá, quienes, según el diario La Estrella de Iquique, iniciarán una mesa de trabajo para conocer los planteamientos de las trabajadoras y cómo se puede dar solución a las peticiones.

En declaraciones al matutino, Tohá expresó que "valoramos que el paro haya terminado y que las trabajadoras hayan aceptado a sentarse a conversar".

"Esto sólo es una tregua"

Sin embargo, Guadalupe Salas, presidenta del sindicato a nivel regional, señaló a Cooperativa que "lo que hizo el director fue venir a comprometer a Junaeb y a la Diprec para ver cómo se puede solucionar el pago del bono para este año a las trabajadoras".

Además señaló que esto es sólo una "tregua" con el Gobierno, ya que "si no nos plantean una solución concreta el paro se retomaría y ya no seríamos solamente nosotras, si no que la gran mayoría de sindicatos a nivel nacional", manifestó Salas.

Durante los últimos días, el gremio visibilizó su demanda con mayor fuerza, al organizar protestas masivas durante la reciente visita del Presidente Piñera a la zona.

Este lunes las dirigentas de Tarapacá emprenderán viaje hacia la Región Metropolitana para reunirse con las autoridades y comenzar a definir la solución definitiva de este conflicto. Asistirán las manipuladoras de otras regiones a las cuales tampoco se les ha cancelado el bono por zona extrema.

"Desde Santiago están bien conscientes que si de esta mesa no sale humo blanco, las movilizaciones continuarán", finalizó Salas.